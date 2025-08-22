ياسر ريان: عبد الله السعيد يجعلني أنسى كبر سنه

تحدث ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، عن تألق عبد الله السعيد لاعب الزمالك وتألقه في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ستاد المحور:"مباريات الدوري كلها صعبة والمتسويات متقاربة وهذا واضح بعد مرور 3 جولات من المسابقة".

وأضاف:"عبد الله السعيد محافظ على نفسه ويجعلني أنسى كبر سنه بسبب الأداء المميز الذي يقدمه، هو لاعب محترف ومستواه ثابت في كل الأندية التي لعب لها".

واختتم حديثه قائلًا:"أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ونزله في آخر نصف ساعة من المواجهة لأنه سيعطي أفضلية للزمالك".