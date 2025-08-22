هل توقف العمل في مشروع ستاد الأهلي؟..شركة القلعة الحمراء تكشف التفاصيل

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مسؤول بشركة القلعة الحمراء، كشف حقيقة توقف العمل في مشروع ستاد النادي الأهلي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:” المصدر أكد إن ما يحدث خلال الوقت الحالي طبيعي جدًا وموجود في الخطة الزمنية الموضوعه من جانب الشركة وكل شئ في الحسبان”.

وأكمل:” كان معلوم بكل تأكيد أن هناك طبقة صخرية في الأرض، وحتى الأن نكمل حفر 10 متر ونستكمل الحفر حتى الوصول إلى 15 مترا وقبل بداية الحفر تم دراسة الأرض لعمق 45 مترا”.

واختتم المصدر: اللجنة الهندسية المصرية والأجنبية يتابعون يوم بيوم كل جديد في مشروع ستاد الأهلي والأخبار المنتشرة عن إن المسؤولين تفاجئوا بوجود طبقة خرسانية لا أساس له من الصحة وإن الانجازات التي تمت في المشروع حتى الأن تمت في وقت أقل من الوقت المحدد لها”.