فوائد الخل الأبيض الصحية .. التحكم في سكر الدم الأبرز

الخل الأبيض له العديد من الاستخدامات في الطهي والخبز والتنظيف، قد يساعد أيضا في إنقاص الوزن، والتحكم في الكوليسترول والتحكم في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك، يجب استخدامه باعتدال.

كان الخل الأبيض، الذي يطلق عليه أحيانا الخل المقطر أو الروح، دعامة أساسية في الأسر في جميع أنحاء العالم لآلاف السنين، وذلك لأن يقدم يعتبر السائل كنزا من الاستخدامات المتنوعة.

فوائد الخل الأبيض

قد يُقدم الخل الأبيض أيضًا فوائد صحية إيجابية تتجاوز مجرد إضافة نكهة لوصفاتك المفضلة.

يُستخدم الخل طبيًا منذ آلاف السنين، تُركز معظم الأبحاث الحديثة حول فوائده الصحية على حمض الأسيتيك الموجود فيه.

نظرًا لاحتواء العديد من أنواع الخل على حمض الأسيتيك، فإن الفوائد الصحية المحتملة ليست بالضرورة مقتصرة على الخل الأبيض.

تشمل بعض الفوائد الصحية المحتملة للخل ما يلي:

التحكم في سكر الدم: وجدت بعض الدراسات البشرية أن تناول الخل قد يُخفض مستويات سكر الدم والأنسولين بعد تناول الطعام .

إدارة الوزن: تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخل قد يزيد الشعور بالشبع عن طريق إبطاء معدل إفراغ المعدة، مما قد يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية وفقدان الوزن لاحقًا .

خفض الكوليسترول: أظهرت الدراسات على الحيوانات انخفاضًا في الكوليسترول لدى الفئران التي تناولت الخل. في النهاية، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد علاقة السبب والنتيجة بين الخل والكوليسترول .

مضاد للميكروبات: بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، قد يكون الخل مفيدًا في علاج الأمراض الجسدية، بما في ذلك فطريات الأظافر والثآليل والتهابات الأذن، كما أنه علاج موضعي فعال لالتهابات الجلد والحروق .

المصدر: healthline