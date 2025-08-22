قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن تصدق.. 3 أسباب وراء الاستيقاظ المتكرر ليلا

نهى هجرس

الاستيقاظ أثناء الليل أمر شائع إلى حد ما، حيث يعاني منه أكثر من 35% من الأشخاص الاستيقاظ ليلًا ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل، قد تُوقظك عوامل بيئية، أو تغير درجة حرارة الغرفة.

إذا كنت تستيقظ في نفس الوقت كل ليلة، أو تستيقظ بشكل متكرر طوال الليل وتجد صعوبة في العودة إلى النوم، فقد يكون ذلك بسبب عوامل خارجة عن نطاق بيئتك، تعرّف على الأسباب المحتملة لاستيقاظك ليلاً، وكيفية تحديد ما إذا كانت استيقاظاتك تستدعي زيارة الطبيب. 

أسباب الاستيقاظ في منتصف الليل

هناك عوامل عديدة قد تُسهم في الاستيقاظ المتكرر ليلاً، بدءًا من الانزعاج الجسدي والضوضاء البيئية وصولًا إلى المشاكل الصحية الكامنة أو التوتر، فهم الأسباب المحتملة لهذه الانقطاعات الليلية هو الخطوة الأولى نحو نوم أفضل وأكثر راحة.

- أرق

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم أو صعوبة في البقاء نائمًا، فقد تعاني من الأرق

- انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع النفس النومي هو اضطراب نوم شائع يُسبب انقطاعات متكررة في التنفس أثناء الليل، عادةً ما تنجم هذه الانقطاعات، التي قد تستمر من بضع ثوانٍ إلى أكثر من دقيقة، عن انسداد مجرى الهواء ( انقطاع النفس الانسدادي النومي ) أو عن عجز الدماغ عن إرسال إشارات للجسم للتنفس ( انقطاع النفس النومي المركزي )، في كل مرة يتوقف فيها التنفس، يُوقظك دماغك لفترة وجيزة ليستعيد تدفق الهواء الطبيعي، حتى لو لم تتذكر هذه الاستيقاظات في صباح اليوم التالي

- القلق أو الاكتئاب أو التوتر

عندما يكون عقلك مشغولاً أو يظل جسمك في حالة تأهب قصوى، يصعب عليك البقاء نائماً، حتى لو كنت تغفو بسهولة في البداي،  قد يستيقظ المصابون بالقلق في منتصف الليل وهم يشعرون بالأرق أو الإرهاق، بينما يرتبط الاكتئاب غالباً بالاستيقاظ في الصباح الباكر واضطراب دورات النوم.

- عسر الهضم

يُعدّ اضطراب الهضم سببًا شائعًا للاستيقاظ ليلًا، تناول وجبات كبيرة أو دسمة أو حارة قبل النوم مباشرةً قد يؤدي إلى عسر الهضم أو ارتجاع المريء، مما قد يوقظك مع شعور بحرقة في الصدر أو طعم لاذع في الفم. 

المصدر sleepfoundation

الاستيقاظ ليلا اسباب الاستيقاظ ليلا الارق

