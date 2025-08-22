ناقد رياضي: النادي الأهلي يواجه أزمة دفاعية قبل لقاء المحلة

تحدث الناقد الرياضي إسلام محمد عن استعدادات الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الجولة المقبلة من الدوري، مشددًا على أن المباراة ستكون صعبة نظرًا لطبيعة ملعب المحلة والأجواء الجماهيرية المميزة هناك.

وكشف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، عن وجود أزمة واضحة في خط الدفاع داخل صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب الإسباني ريبيرو غير مقتنع ببعض العناصر الدفاعية.



واسترسل: المدرب الفني للنادي الأهلي قد يدفع الإدارة للاستغناء عن بعض العناصر الدفاعية أو إعارتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مع بقاء التعاقد مع مدافع جديد على رأس الأولويات.

وأشار إلى أن اللاعب ياسين مرعي يحظى بثقة الجهاز الفني بشكل كامل، بينما أثنى على صفقة محمد علي بن رمضان التي وصفها بأنها الأنجح بين تعاقدات الأهلي الأخيرة، مؤكدًا أنه يقدم أداءً ثابتًا ويشكل مع ديانج وإمام عاشور ثلاثيًا قويًا في خط الوسط.