تحرير 221 محضرا تموينيا وضبط 10 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات مفاجئة تمكنت خلالها من تحرير 221 محضر تمويني مخالفات تنوعت ما بين 124 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و97 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ، محضر جنح مركز منوف ضد أحد مصانع الأعلاف وتم ضبط 4 طن ردة و6 طن علف بدون مستندات مجهولة المصدر ، وتحرير محضر ضد مخزن مواد غذائية بناحية غمرين بمنوف وضبط ألفين كرتونة مواد غذائية بدون مستندات دالة على مصدرها ، كما تم تحرير 15 محضر جنح بدائرة المحافظة ضد أصحاب محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار والتربح بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.