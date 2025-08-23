على الموضة.. هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الملابس | شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بالأجازة الصيفية.

أحدث إطلالة لـ هنا الزاهد

تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة صيفية كشفت عن ذوقها الأنيق ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، ظهرت مرتدية جيبة طويلة مصنوعة من التريكو مع توب ذا أكمام مكشوفة بنفس الألوان.





انتعلت هنا الزاهد حذاء أنيق ذا مسطح باللون البني، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة وارتدت قبعة مصنوعة من الخوص.





ومن الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.