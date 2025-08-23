قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
السبب زيزو.. إيهاب الخطيب ينتقد خوان الفينا نجم الزمالك
بوتين: موسكو وواشنطن تناقشان العمل معاً في القطب الشمالي وألاسكا
منافس الأهلي..إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الدوري هذا الموسم
أول تعليق من السفير الأمريكي لدى تل أبيب على تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة
موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة
آية لها ثواب عاجل وآخر آجل.. تحصن البيوت من الشرور فهل تعرفها؟
شروط القبول فى المعاهد الصحية الشرطية 2025 للذكور والفتيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

على الموضة.. هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الملابس | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هاجر هانئ

حرصت الفنانة هنا الزاهد  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بالأجازة الصيفية.

أحدث إطلالة لـ هنا الزاهد

تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة صيفية كشفت عن ذوقها الأنيق ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، ظهرت مرتدية جيبة طويلة مصنوعة من التريكو مع توب ذا أكمام مكشوفة بنفس الألوان.


انتعلت هنا الزاهد حذاء أنيق ذا مسطح باللون البني، مع حقيبة يد  كبيرة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة وارتدت قبعة مصنوعة من الخوص.


 

ومن الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

هنا الزاهد صور هنا الزاهد اطلالات هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

سأقاضي محاميها.. حسام حبيب: لم أعد لشيرين عبد الوهاب.. كل دي إشاعات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

قيد عائلى

طريقة ورسوم استخراج قيد عائلى أون لاين

الأقراص المخدرة

قرار بشأن شخص وشقيقته لاتهامهما بمحاولة جلب المخدرات داخل طرد بريدى عبر إحدى الموانئ الجوية

حادث

مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث أعلى الطريق الأوسطي

بالصور

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد