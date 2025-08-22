يا ألف خسارة.. ردود أفعال صادمة بعد عودة شيرين لـ حسام حبيب

علق عدد من نجوم الفن والاعلام على خبر عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق حسام حبيب.

قالت منة عدلي القيعي " يا خسارة يا الف خسارة ".

وقالت رضوى الشربيني بعد عودة حسام حبيب وشيرين "يا الف خسارة".

بينما قالت بسمة وهبة "شيرين وحسام حبيب بيحبوا بعض.. فبلاش اسلوب الجلد ده.. هي حرة في اختيارها.. وانتم مين عارفكم اللي حواليها.. ممكن حسام حبيب ينقذها من اللي حواليها.. وفرصة هطلب من حسام وهو قادر انه يرجع لنا شيرين بتاعة زمان".

وقالت هاجر الشرنوبي" ياالف خساره يا بنتي والله الف خساره".

وتداول رواد مواقع التواصل صورة لحسام حبيب وشيرين من داخل أحد محلات الاثاث وقال البعض ان الصورة جديدة بعد عودتهما لبعضهما، بينما قال آخرون ان الصورة قديمة أثناء فترة زواجهما قبل الانفصال.

المرجح ان الصورة قديمة وليست جديدة والتقطت اثناء زواج شيرين وحسام وليس الآن. ونظرة إلى جسد شيرين في الصورة ومقارنته بآخر ظهور لها في مهرجان موازين تكفي للدلالة على قدم الصورة.

يذكر أن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استعادوا محادثة شيرين عبد الوهاب مع الاعلامية لميس الحديدي التي أذيعت منذ أسابيع.

سألت لميس شيرين: أنا عايزة أتأكد إنه خلاص لا عودة لحسام يا شيرين وخلاص الموضوع ده اتقفل؟

ردت شيرين عبد الوهاب: وربنا، ده أنا أتجوز الفيل أبو زلومة وما أتجوزوش؟

ردت لميس: يعني خلاص الحب انتهى؟ قالت شيرين: حبته عقربة.

كان المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن تنحيه عن الدفاع عنها؛ بعد عودتها للفنان حسام حبيب، موجها استغاثة لوزير الثقافة؛ لمحاولة إنقاذها.

شيرين عبد الوهاب تعود لـ حسام حبيب

وأكد المحامي ياسر قنطوش، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طلبت التصالح في جميع القضايا المرفوعة ضد طليقها الفنان حسام حبيب؛ بعد عودتها إليه.

وقال قنطوش في بيان له: «إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة، وحرصًا على الفنانة من هذا الشخص الذي حوّل حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات؛ تَحمَّلتُ الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها».

وأضاف: «وعلى مدار السنوات، والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا، وإن شاء الله قريبًا تحصل على تعويض كبير وتعود لها قنوات اليوتيوب، ولكن في هذه الفترة ظهر هذا الشخص مرة أخرى، وفوجئت بمكالمة من الفنانة تقول لي بالحرف الواحد: (الحقني)، وتستنجد بنا، ويعلم الله أن ذلك حدث كثيرًا، وكنت أنزل في أوقات متأخرة.

وواصل: «كنت أنزل فجرًا أنا وزملائي المحامين في مكتبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسّلها وطيبتها، كنا في كل مرة ننزل على رغبتها ونقوم بالتنازل.. أما الآن، هناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يَمْثُل حتى الآن في التحقيقات، وفوجئت أمس بمكالمة منها وهي تبكي ومنهارة، وإذ بهذا الشخص بجوارها».

واستطرد المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب،: «سمعت صوته، وكنت خارج القاهرة، وحاولت الاتصال بها مرة أخرى؛ فوجدت الهاتف مغلقًا، فحاولت كثيرًا دون جدوى، وعلى الفور طلبت من 3 من زملائي المحامين في المكتب، التوجه إلى منزلها؛ للاطمئنان عليها، وطلبت منهم عدم التحرك؛ حتى أسمع صوتها".

وقال: "بالفعل تم توجيه الزملاء، وتمت رؤية هذا الشخص في منزلها، وأنه ما زال موجودًا هناك، وأنها في حالة غير طبيعية، وقامت من جانبها بنهر المحامين الذين حضروا للاطمئنان عليها».

وأكمل المحامي في بيانه: «وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوءًا كل يوم، وإزاء أمانتي المهنية، ويعلم الله أني حاولت كثيرًا معها لكي تسافر إلى خارج البلاد والبُعد عن هذا الشخص، لكنها في كل مرة توعدني بأنها ستفعل ذلك، رغم أن دوري يقتصر على متابعة القضايا التي تم تحقيق نجاحات كبيرة فيها بفضل الله وجهودنا، إلا أنني كمحامٍ، كان يجب أن أشارك موكلتي بما تم في القضايا، والحمد لله نجحنا في معظمها».

وواصل: «لذلك، وحرصًا مني عليها وعلى صحتها؛ أطالب وزير الثقافة- باعتباره المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية- بسرعة التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة؛ لانتداب لجنة طبية لمتابعة حالتها، وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون إلى تدميرها صحيًا ونفسيًا والقضاء على هذه القوة الفنية».

واختتم بيانه: «أخيرًا، أتمنى التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انتهى دوري كمستشار قانوني، وأتمنى لها التوفيق والنجاح».