قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أي كلمة هتتحسب عليك .. شيرين عبد الوهاب تهاجم محاميها ياسر قنطوش
رضوي الشربيني بعد عودة شيرين وحسام : يا ألف خسارة
ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي
الزمالك والمصري في الصدارة..ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة
ليفربول يضع خطة لضم بديل محمد صلاح وسط صراع مع أندية إنجليزية كبرى
إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها
فاروق جعفر: خوان ألفينا لاعب يمتلك مهارة وشخصية واضحة
مهرجان العلمين الجديدة.. Dizzy too Skinny يشعل حماس الجمهور
الدوري الألماني.. كين يسجل هاتريك ويقود البايرن للفوز على لايبزيج 6-0
انتهاء أزمة حسام عاشور والأهلي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
طلبت له الشرطة.. العلاج الطبيعي تفضح الاستشاري النصاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يا ألف خسارة.. ردود أفعال صادمة بعد عودة شيرين لـ حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أوركيد سامي

علق عدد من نجوم الفن والاعلام على خبر عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق حسام حبيب.

قالت منة عدلي القيعي " يا خسارة يا الف خسارة ".

وقالت  رضوى الشربيني بعد عودة حسام حبيب وشيرين "يا الف خسارة".

بينما قالت بسمة وهبة  "شيرين وحسام حبيب بيحبوا بعض.. فبلاش اسلوب الجلد ده.. هي حرة في اختيارها.. وانتم مين عارفكم اللي حواليها.. ممكن حسام حبيب ينقذها من اللي حواليها.. وفرصة هطلب من حسام وهو قادر انه يرجع لنا شيرين بتاعة زمان".

وقالت هاجر الشرنوبي" ياالف خساره يا بنتي والله الف خساره".

وتداول رواد مواقع التواصل صورة لحسام حبيب وشيرين من داخل أحد محلات الاثاث وقال البعض ان الصورة جديدة بعد عودتهما لبعضهما، بينما قال آخرون ان الصورة قديمة أثناء فترة زواجهما قبل الانفصال.

المرجح ان الصورة قديمة وليست جديدة والتقطت اثناء زواج شيرين وحسام وليس الآن. ونظرة إلى جسد شيرين في الصورة ومقارنته بآخر ظهور لها في مهرجان موازين تكفي للدلالة على قدم الصورة.

يذكر أن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استعادوا محادثة شيرين عبد الوهاب مع الاعلامية لميس الحديدي التي أذيعت منذ أسابيع.

سألت لميس شيرين: أنا عايزة أتأكد إنه خلاص لا عودة لحسام يا شيرين وخلاص الموضوع ده اتقفل؟

ردت شيرين عبد الوهاب: وربنا، ده أنا أتجوز الفيل أبو زلومة وما أتجوزوش؟

ردت لميس: يعني خلاص الحب انتهى؟ قالت شيرين: حبته عقربة.

كان المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن تنحيه عن الدفاع عنها؛ بعد عودتها للفنان حسام حبيب، موجها استغاثة لوزير الثقافة؛ لمحاولة إنقاذها.

شيرين عبد الوهاب تعود لـ حسام حبيب

وأكد المحامي ياسر قنطوش، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طلبت التصالح في جميع القضايا المرفوعة ضد طليقها الفنان حسام حبيب؛ بعد عودتها إليه.

وقال قنطوش في بيان له: «إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة، وحرصًا على الفنانة من هذا الشخص الذي حوّل حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات؛ تَحمَّلتُ الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها».

وأضاف: «وعلى مدار السنوات، والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا، وإن شاء الله قريبًا تحصل على تعويض كبير وتعود لها قنوات اليوتيوب، ولكن في هذه الفترة ظهر هذا الشخص مرة أخرى، وفوجئت بمكالمة من الفنانة تقول لي بالحرف الواحد: (الحقني)، وتستنجد بنا، ويعلم الله أن ذلك حدث كثيرًا، وكنت أنزل في أوقات متأخرة.

وواصل: «كنت أنزل فجرًا أنا وزملائي المحامين في مكتبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسّلها وطيبتها، كنا في كل مرة ننزل على رغبتها ونقوم بالتنازل.. أما الآن، هناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يَمْثُل حتى الآن في التحقيقات، وفوجئت أمس بمكالمة منها وهي تبكي ومنهارة، وإذ بهذا الشخص بجوارها».

واستطرد المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب،: «سمعت صوته، وكنت خارج القاهرة، وحاولت الاتصال بها مرة أخرى؛ فوجدت الهاتف مغلقًا، فحاولت كثيرًا دون جدوى، وعلى الفور طلبت من 3 من زملائي المحامين في المكتب، التوجه إلى منزلها؛ للاطمئنان عليها، وطلبت منهم عدم التحرك؛ حتى أسمع صوتها".

وقال: "بالفعل تم توجيه الزملاء، وتمت رؤية هذا الشخص في منزلها، وأنه ما زال موجودًا هناك، وأنها في حالة غير طبيعية، وقامت من جانبها بنهر المحامين الذين حضروا للاطمئنان عليها».

وأكمل المحامي في بيانه: «وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوءًا كل يوم، وإزاء أمانتي المهنية، ويعلم الله أني حاولت كثيرًا معها لكي تسافر إلى خارج البلاد والبُعد عن هذا الشخص، لكنها في كل مرة توعدني بأنها ستفعل ذلك، رغم أن دوري يقتصر على متابعة القضايا التي تم تحقيق نجاحات كبيرة فيها بفضل الله وجهودنا، إلا أنني كمحامٍ، كان يجب أن أشارك موكلتي بما تم في القضايا، والحمد لله نجحنا في معظمها».

وواصل: «لذلك، وحرصًا مني عليها وعلى صحتها؛ أطالب وزير الثقافة- باعتباره المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية- بسرعة التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة؛ لانتداب لجنة طبية لمتابعة حالتها، وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون إلى تدميرها صحيًا ونفسيًا والقضاء على هذه القوة الفنية».

واختتم بيانه: «أخيرًا، أتمنى التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انتهى دوري كمستشار قانوني، وأتمنى لها التوفيق والنجاح».

شيرين عبد الوهاب اخبار الفن نجوم الفن حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ترشيحاتنا

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. شارك ابتسامتك وفرحتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. تمسك بروتينك المريح

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد