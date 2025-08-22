قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: صفات ترامب ستساعد في إعادة العلاقات بين روسيا وأمريكا
إيقاف وغرامة.. عقوبات ساديو ماني بعد طرده بنصف نهائي السوبر السعودي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
باحث يكشف تفاصيل التنظيم المالي لـ حماس وكيفية استغلال القضية الفلسطينية
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم جاكسون موليكا
شادي محمد: هدفنا التتويج بكل البطولات
تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المحلة بالدوري
باحث: الجيش المصري القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على مواجهة الطموحات الإسرائيلية
مذبــ.ــحة غزة تهيمن على جلسات ملتقى ريميني.. ودراغي يحذر: أوروبا أصبحت متفرجا
بعد إعلانها رسميا| ننشر أسماء الطلاب المرشحين للقبول في مدرسة صناعة الطائرات
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. حالات التصالح وضوابط التسوية
جوجل تضحي بالشحن العكسي في هواتف Pixel 10 من أجل تقنية Qi2 المغناطيسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأرض تشتعل.. نصف البشر يعانون من مضاعفات الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في عالم يزداد سخونة يوماً بعد يوم، لم تعد الحرارة مجرد ظاهرة طبيعية عابرة، بل تحوّلت إلى تهديد مباشر لصحة الإنسان واقتصادات الدول.

 وفي تقرير مشترك هو الأول من نوعه من حيث القوة والوضوح، دقت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ناقوس الخطر، محذرتين من أن العمال في مختلف القطاعات، خصوصاً أولئك الذين يعملون في ظروف قاسية، باتوا يواجهون كارثة صحية متنامية بفعل موجات الحر الشديدة والمتكررة.

التقرير، الذي استند إلى أكثر من نصف قرن من الأبحاث والأدلة العلمية، لا يكتفي بسرد المخاطر، بل يقدّم إرشادات عملية وحلولاً عاجلة لحماية حياة العمال الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصادات العالمية.

حرارة قاتلة ومخاطر متعددة

تشير الإحصاءات إلى أن نصف سكان العالم تقريباً يعانون بالفعل من الآثار الصحية السلبية لارتفاع درجات الحرارة. وتتنوع هذه المخاطر بين:

ضربة الشمس التي قد تكون قاتلة في دقائق.

الجفاف الحاد الذي يرهق الجسد ويضعف أداءه.

تلف الكلى بسبب فقدان السوائل المستمر.

اضطرابات عصبية تؤثر على التركيز والقدرة على العمل.

وتؤكد المنظمتان أن هذه المخاطر لا تعيق فقط صحة الأفراد، بل تهدد أيضاً الأمن الاقتصادي للدول عبر تراجع الإنتاجية وارتفاع معدلات الإصابات والوفيات في أماكن العمل.

تغير المناخ.. العدو الخفي للعمال

بحسب التقرير، فإن موجات الحرّ أصبحت أكثر شدة وتكراراً بفعل التغير المناخي. وقد شهد عام 2024 تسجيل أعلى معدلات حرارة على الإطلاق، حيث تخطت درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

هذا الارتفاع غير المسبوق في الحرارة لم يعد مقتصراً على الدول الاستوائية أو الصحراوية، بل وصل إلى مناطق لم تكن معتادة على مثل هذه الظروف، كما حدث مؤخراً في أوروبا.

يؤكد الدكتور جيريمي فارار، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، أن "الإجهاد الحراري يضر بالفعل بصحة وسبل عيش أكثر من مليار عامل، خصوصاً في المجتمعات الأكثر هشاشة"، مضيفاً أن التقرير يقدم حلولاً عملية "لإنقاذ الأرواح وبناء قوى عاملة أكثر صموداً".

عمال في مواجهة النار.. القطاعات الأكثر عرضة

يُظهر التقرير أن العمال اليدويين هم الأكثر تأثراً، وخاصة في قطاعات:

الزراعة: حيث يتعرض المزارعون لساعات طويلة من العمل تحت الشمس.

البناء: حيث يجتمع الجهد البدني الشاق مع درجات الحرارة المرتفعة.

مصايد الأسماك: حيث يعمل الصيادون في بيئات رطبة وحارة تزيد من خطر الإجهاد الحراري.

ويحذر الخبراء من أن الأطفال وكبار السن والعمال في الدول ذات الدخل المنخفض، هم الفئات الأكثر عرضة للخطر، مما يفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

إنتاجية في تراجع.. وخسائر اقتصادية هائلة

يؤكد التقرير أن إنتاجية العمال تنخفض بنسبة 2-3% مع كل ارتفاع بدرجة مئوية واحدة فوق 20 درجة مئوية. وهذا يعني أن ارتفاع الحرارة لا يهدد حياة الأفراد فحسب، بل يكبد الاقتصادات خسائر بمليارات الدولارات سنوياً.

ويقول كو باريت، نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "إن حماية العمال من الحر الشديد لم تعد مسألة صحية فقط، بل أصبحت ضرورة اقتصادية أيضاً".

أرقام صادمة من منظمة العمل الدولية

استعرض التقرير بيانات حديثة صادرة عن منظمة العمل الدولية، أظهرت أن:

أكثر من 2.4 مليار عامل حول العالم يتعرضون للحرارة المفرطة.

أكثر من 22.8 مليون إصابة مهنية تسجل سنوياً بسبب الإجهاد الحراري.

ويصف جواكيم بينتادو نونيس، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في منظمة العمل الدولية، التقرير بأنه "إنجاز مهم في مواجهة تهديد الحرارة المتصاعدة لعالم العمل"، مؤكداً أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لحماية أكثر من ملياري عامل حول العالم.

حلول وإجراءات عاجلة

لم يكتفِ التقرير بدق ناقوس الخطر، بل قدم إجراءات عملية للتخفيف من الأضرار، أبرزها:

تطوير سياسات صحية خاصة بالحرارة المهنية تراعي خصوصية كل صناعة وظروفها المناخية.

حماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن والعمال المصابين بأمراض مزمنة.

تثقيف وتدريب العاملين والمستجيبين الأوائل للتعرف على أعراض الإجهاد الحراري وعلاجه بشكل سريع.

إشراك جميع الأطراف من نقابات وأصحاب عمل وخبراء صحة في وضع استراتيجيات متكاملة.

تبني حلول عملية ومستدامة مثل التقنيات الحديثة التي تقلل من التعرض المباشر للحرارة.

تشجيع المزيد من الأبحاث لضمان حماية شاملة ودائمة للعمال.

التحدي العالمي.. واستجابة ضرورية

يشدد التقرير على أن مواجهة الإجهاد الحراري ليست ترفاً، بل ضرورة وجودية تتعلق بـ الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي. فالمجتمعات التي تفشل في حماية عمالها، ستجد نفسها أمام تحديات أعظم، من ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات، إلى خسائر اقتصادية وانهيار قطاعات حيوية.

 

بينما يتسارع إيقاع أزمة المناخ، يضع هذا التقرير العالم أمام مرآة الحقيقة: الحرارة القاتلة ليست أزمة مستقبلية، بل كارثة معاصرة تضرب العمال اليوم.

إن حماية العمال لم تعد مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة حتمية للحفاظ على الاقتصادات واستقرار المجتمعات. وما لم تُترجم هذه التوصيات إلى سياسات وإجراءات عملية وسريعة، فإن العالم مهدد بفقدان أرواح وإنتاجية ملايين العمال الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة التغير المناخي.

الحرارة الصحة الصحة العالمية سكان الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

دراسة: القهوة في الصباح تعزز المزاج وتحفّز هرمون السعادة

سر فنجان القهوة الصباحي
سر فنجان القهوة الصباحي
سر فنجان القهوة الصباحي

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد