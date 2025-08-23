نيكيتا خروتشوف يظهر فى مرآة ترامب وبوتين.. القصة الكاملة وراء الصورة المثيرة للجدل



في مشهد أثار ضجة سياسية وإعلامية، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دائرة الجدل بعد نشره صورة مثيرة للجدل تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقطة موازية لصورة تاريخية يظهر فيها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف. هذه الخطوة أعادت إلى الأذهان أسلوب ترامب في توظيف الرموز التاريخية لتلميع صورته السياسية، وإيصال رسائل ضمنية لمعارضيه وحلفائه على حد سواء.

قمة ألاسكا.. محادثات بلا نتائج

جاءت هذه الصورة عقب القمة التي جمعت ترامب وبوتين في مدينة أنكوريج بألاسكا الأسبوع الماضي، حيث استمرت المحادثات لأكثر من ساعتين ونصف، تناولت خلالها القوتان العالميتان مساعي وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة التي تعصف بالمنطقة منذ عام 2022.

ورغم الترقب العالمي، غادر ترامب القمة دون التوصل إلى أي اتفاق، وهو ما وصفه بنفسه بـ"الفشل المؤقت"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المحادثات كانت "بناءة" وتستحق الإشادة.







انتقادات واسعة لترامب

ورغم دفاعه المستميت عن اللقاء، انهالت الانتقادات على ترامب من خصومه السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية، التي اعتبرت أن استقباله الحافل لبوتين بمثابة "منح شرعية" لروسيا في وقت ما زالت فيه قواتها تواصل عملياتها في أوكرانيا.

ورد ترامب على تلك الانتقادات عبر منصته "تروث سوشيال"، متهمًا الإعلام بـ"تشويه الحقائق"، ومؤكدًا أن القمة كانت محاولة جادة لوقف ما سماه بـ"حرب بايدن الغبية".



السلام بالقوة.. شعار ترامب الدائم

لم يكتف ترامب بالدفاع عن نفسه، بل ألمح إلى مساعٍ لعقد لقاء ثلاثي يضم بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة لعقد أول حوار مباشر بين الجانبين منذ اندلاع الحرب.

كما جدد ترامب تمسكه بفلسفته السياسية المعروفة بـ"السلام بالقوة"، معتبرًا أن ضعف إدارة بايدن وعدم سماحها لأوكرانيا بالهجوم هو السبب في استمرار الحرب.

ترامب ونيكسون.. مقارنة مثيرة للجدل

ليست هذه المرة الأولى التي يشبّه فيها ترامب نفسه بنيكسون، إذ سبق أن صرح بأنه تعلم الكثير من تجربة الرئيس الجمهوري الأسبق، خاصة في التعامل مع الأزمات ومواجهة الحملات السياسية.

لكن هذه المقارنة تثير جدلاً واسعًا، إذ يرى مراقبون أن ترامب يحاول استغلال إرث نيكسون ليعيد تشكيل صورته كزعيم قوي قادر على كسر القيود الدبلوماسية التقليدية.

أوقات "مثيرة" بانتظار واشنطن

في منشور لاحق، هاجم ترامب الرئيس السابق جو بايدن واصفًا إياه بـ"الملتوي وغير الكفؤ"، مضيفًا: "هذه حرب لم تكن لتحدث لو كنت في البيت الأبيض، وأمامنا الآن أوقات مثيرة تنتظرنا".

هذا التصعيد الخطابي يعكس رغبة ترامب في إعادة تموضعه كلاعب رئيسي في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

قمة ألاسكا لم تضع نهاية للحرب في أوكرانيا، لكنها أظهرت مجددًا أن ترامب ما زال يجيد إثارة الجدل وتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الأمريكي. وبين صور التاريخ وخطابات القوة، يبدو أن الرئيس السابق يواصل اللعب على وتر الرمزية والشعبوية، استعدادًا لمعركة سياسية جديدة قد تعيد خلط أوراق البيت الأبيض من جديد.