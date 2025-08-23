قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالى للجامعات المصرية
بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير
«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين
مصطفى إبراهيم: الزمالك يعيش حاليا بيئة صحية تساعده على التألق
مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو
واشنطن ..البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا
مصرع 5 ركاب وإصابة آخرين في إنقلاب حافلة سياحية بـ نيويورك
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نيكيتا خروتشوف يظهر فى مرآة ترامب وبوتين.. القصة الكاملة وراء الصورة المثيرة للجدل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي


في مشهد أثار ضجة سياسية وإعلامية، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دائرة الجدل بعد نشره صورة مثيرة للجدل تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقطة موازية لصورة تاريخية يظهر فيها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف. هذه الخطوة أعادت إلى الأذهان أسلوب ترامب في توظيف الرموز التاريخية لتلميع صورته السياسية، وإيصال رسائل ضمنية لمعارضيه وحلفائه على حد سواء.

قمة ألاسكا.. محادثات بلا نتائج

جاءت هذه الصورة عقب القمة التي جمعت ترامب وبوتين في مدينة أنكوريج بألاسكا الأسبوع الماضي، حيث استمرت المحادثات لأكثر من ساعتين ونصف، تناولت خلالها القوتان العالميتان مساعي وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة التي تعصف بالمنطقة منذ عام 2022.
ورغم الترقب العالمي، غادر ترامب القمة دون التوصل إلى أي اتفاق، وهو ما وصفه بنفسه بـ"الفشل المؤقت"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المحادثات كانت "بناءة" وتستحق الإشادة.
 


 

انتقادات واسعة لترامب

ورغم دفاعه المستميت عن اللقاء، انهالت الانتقادات على ترامب من خصومه السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية، التي اعتبرت أن استقباله الحافل لبوتين بمثابة "منح شرعية" لروسيا في وقت ما زالت فيه قواتها تواصل عملياتها في أوكرانيا.
ورد ترامب على تلك الانتقادات عبر منصته "تروث سوشيال"، متهمًا الإعلام بـ"تشويه الحقائق"، ومؤكدًا أن القمة كانت محاولة جادة لوقف ما سماه بـ"حرب بايدن الغبية".
 

السلام بالقوة.. شعار ترامب الدائم

لم يكتف ترامب بالدفاع عن نفسه، بل ألمح إلى مساعٍ لعقد لقاء ثلاثي يضم بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة لعقد أول حوار مباشر بين الجانبين منذ اندلاع الحرب.
كما جدد ترامب تمسكه بفلسفته السياسية المعروفة بـ"السلام بالقوة"، معتبرًا أن ضعف إدارة بايدن وعدم سماحها لأوكرانيا بالهجوم هو السبب في استمرار الحرب.

ترامب ونيكسون.. مقارنة مثيرة للجدل

ليست هذه المرة الأولى التي يشبّه فيها ترامب نفسه بنيكسون، إذ سبق أن صرح بأنه تعلم الكثير من تجربة الرئيس الجمهوري الأسبق، خاصة في التعامل مع الأزمات ومواجهة الحملات السياسية.
لكن هذه المقارنة تثير جدلاً واسعًا، إذ يرى مراقبون أن ترامب يحاول استغلال إرث نيكسون ليعيد تشكيل صورته كزعيم قوي قادر على كسر القيود الدبلوماسية التقليدية.

أوقات "مثيرة" بانتظار واشنطن

في منشور لاحق، هاجم ترامب الرئيس السابق جو بايدن واصفًا إياه بـ"الملتوي وغير الكفؤ"، مضيفًا: "هذه حرب لم تكن لتحدث لو كنت في البيت الأبيض، وأمامنا الآن أوقات مثيرة تنتظرنا".
هذا التصعيد الخطابي يعكس رغبة ترامب في إعادة تموضعه كلاعب رئيسي في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

قمة ألاسكا لم تضع نهاية للحرب في أوكرانيا، لكنها أظهرت مجددًا أن ترامب ما زال يجيد إثارة الجدل وتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الأمريكي. وبين صور التاريخ وخطابات القوة، يبدو أن الرئيس السابق يواصل اللعب على وتر الرمزية والشعبوية، استعدادًا لمعركة سياسية جديدة قد تعيد خلط أوراق البيت الأبيض من جديد.

ألاسكا حرب بايدن أوكرانيا ترامب روسيا البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق وفني صحي64.3% 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات

12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟

12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

الريحان

رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

ساندوتش فيليه تشيز ستيك

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

بالصور

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد