قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
الأهلي مش بيلعب ..تعليق مثير من الغندور على هدف خوان ألفينا
فاروق فلوكس: 12 جنيها أول أجر لي والفن عشقي الدائم | فيديو
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر
شباب الفراعنة يواجهون أمريكا في مونديال الطائرة تحت 21 عامًا
غارات إسرائيلية على محيط مسجد المهاجرين بمخيم البريج
مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا وإيران: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يفتقدون أهلية تفغيل آلية الزناد

إيران وروسيا
إيران وروسيا
محمود نوفل


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي ، سيرجي لافروف ، على ضرورة انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن 2231 في موعده المقرر.

وشددا الوزيران الإيراني والروسي على أن الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) تفتقد الأهلية القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية "الزناد"، بسبب تقصيرها في تنفيذ التزاماتها النووية واصطفافها مع الولايات المتحدة في الهجوم على المنشآت السلمية الإيرانية.

وذكر الوزير الإيراني عباس عراقجي  أن قرار تمديد  القرار 2231  لا يدخل إلا في صلاحيات مجلس الأمن الدولي.

ويعد قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 للعام 2015 القرار الذى تتسلح به إيران فى وجه المقترح الأمريكى بتمديد حظر السلاح عليها، حيث كرس الاتفاق النووى بين إيران والدول الست الكبرى ورفع عنها العقوبات الاقتصادية، مقابل تقويض برنامجها النووى وضمان عدم التوصل للتقنية التى تتيح لها إنتاج سلاح نووى.

وفي وقت سابق ؛ قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن تفعيل الأوروبيين آلية استعادة العقوبات الدولية سينهي دورهم في ملفنا النووي، وتسلمنا من وكالة الطاقة الذرية ردها على رؤيتنا للتعاون ونرجح إرسال وفدنا إلى فيينا قريبا.

وأضاف عباس عراقجي : التعاون مع الوكالة الدولية بحاجة إلى هيكل على أساس الظروف الجديدة في منشآتنا، وأنه لا يمكننا قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وختم : وعودة المفتشين متروكة لمجلس الأمن القومي، ولم نصل بعد إلى مرحلة تسمح بمحادثات نووية فعالة مع واشنطن.

إيران روسيا القرار 2231 الأمم المتحدة البرنامج النووي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

ترشيحاتنا

 XLP 800 6x6 Adventure

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

شيري تيجو 8

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

جوجل

ملخص حدث Made by Google 2025 في 10 نقاط.. أبرز ما كشفت عنه جوجل الليلة

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد