طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالى للجامعات المصرية
بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير
«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين
مصطفى إبراهيم: الزمالك يعيش حاليا بيئة صحية تساعده على التألق
مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو
واشنطن ..البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا
مصرع 5 ركاب وإصابة آخرين في إنقلاب حافلة سياحية بـ نيويورك
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
فن وثقافة

إطلالة رومانسية لـ كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف

كندة علوش وزوجها
ميرنا محمود

شارك الفنانة كندة علوش جمهورها صورا جديدةً عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهرت كندة علوش بأطلالة رومانسية برفقة زوجها عمرو يوسف ،و حازت الصورة على أعجاب متابعيها.

وكانت قد أعلنت شركة الشركة المنتجة ، تحت قيادة المنتجة سالي والي، عن بدء تصوير أحداث المسلسل الأكشن كوميدي الجديد "ابن النصابة"، من إخراج أحمد عبد الوهاب، وبطولة النجمه كندة علوش ونخبة من النجوم الذين يجتمعون في عمل درامي مشوّق يحمل في طياته الكثير من الإثارة والرسائل الإنسانية العميقة.


تدور أحداث المسلسل حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة.

وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.

تؤدي النجمة كندة علوش دور البطولة باقتدار، ويشاركها في العمل كل من انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب، ليقدموا معًا تجربة درامية متميزة تمزج بين الواقع والأمل، القوة والانكسار.


"ابن النصابة" مسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية تمس كل بيت، ويُقدَّم برؤية إخراجية ودرامية جديدة تواكب تطلعات الجمهور العربي للدراما القوية والمختلفة.

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق وفني صحي64.3% 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات

12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟

12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟

مجلس الشيوخ

برلماني: الصادرات الزراعية نموذج للنجاح ويجب تعميم التجربة فى قطاعات الإنتاج

قانون العمل

قانون العمل الجديد .. ضوابط التعيينات بالقطاع الخاص

القطاع الزراعي

خبير: طفرة الصادرات الزراعية تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

