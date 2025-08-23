إطلالة رومانسية لـ كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف

شارك الفنانة كندة علوش جمهورها صورا جديدةً عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهرت كندة علوش بأطلالة رومانسية برفقة زوجها عمرو يوسف ،و حازت الصورة على أعجاب متابعيها.

وكانت قد أعلنت شركة الشركة المنتجة ، تحت قيادة المنتجة سالي والي، عن بدء تصوير أحداث المسلسل الأكشن كوميدي الجديد "ابن النصابة"، من إخراج أحمد عبد الوهاب، وبطولة النجمه كندة علوش ونخبة من النجوم الذين يجتمعون في عمل درامي مشوّق يحمل في طياته الكثير من الإثارة والرسائل الإنسانية العميقة.



تدور أحداث المسلسل حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة.

وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.

تؤدي النجمة كندة علوش دور البطولة باقتدار، ويشاركها في العمل كل من انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب، ليقدموا معًا تجربة درامية متميزة تمزج بين الواقع والأمل، القوة والانكسار.



"ابن النصابة" مسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية تمس كل بيت، ويُقدَّم برؤية إخراجية ودرامية جديدة تواكب تطلعات الجمهور العربي للدراما القوية والمختلفة.