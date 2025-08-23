توب لامع …نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة جذابة مرتدية توب لامع باللون الذهبي ، ونسقت معه بنطلون باللون البيج لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي اللامع الذي أظهر جمال أنوثتها.

كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أكدت الفنانة نسرين طافش أنها تستعد لإطلاق مشروع جديد عبر بودكاست يهتم بمجالات التنمية الذاتية، علوم الطاقة، والصحة النفسية، موضحة أن هذا المجال جزء أساسى من حياتها منذ أكثر من 15عاما، وقدمت العديد من الجلسات عنه عبر صفحاتها على السوشيال ميديا.