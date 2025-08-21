نسرين طافش تثير السوشيال ميديا من برشلونة

تتواجد الفنانة نسرين طافش حالياً في مدينة برشلونة بإسبانيا بصحبة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" مجموعة صور من أجواء رحلتها.

وظهرت نسرين بإطلالة صيفية أنيقة، و ارتدت فستاناً أبيض قصيراً من الأمام نسقته مع "هوت شورت" وحقيبة من دار أزياء Dior، فيما لفتت الأنظار بصورة رومانسية تجمعها بزوجها وهو يقبلها أمام المرآة، لكنها أخفت ملامح وجهه.

كشفت نسرين طافش سبب عدم ظهور زوجها في الصور والمناسبات الفنية، موضحة: "العين حق أكيد، لكن ليس هذا السبب، هو ببساطة لا يحب الأضواء والشهرة، حساباته على مواقع التواصل خاصة، ويحب الخصوصية، وكل ما يتمناه أن أكون أسعد إنسانة في العالم".