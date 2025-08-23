تعبئة نحو 1700من أفراد الحرس الوطني في 19 ولاية خلال أسابيع



نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين بالبنتاجون القول بأنه من المقرر تعبئة نحو 1700 من أفراد الحرس الوطني في 19 ولاية خلال أسابيع.

وأضاف المسؤولون بالبنتاجون أن التعبئة تأتي لدعم حملة ترامب الشاملة على الهجرة غير الشرعية والجريمة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش الأمريكي أن أفراد الحرس الوطني في شوارع واشنطن العاصمة سيُسلّحون قريبًا لمواجهة حملة ترامب القمعية.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أمرًا بتسليح قوات الحرس الوطني التي تُسيّر دوريات في شوارع واشنطن لمواجهة حملة الرئيس دونالد ترامب القمعية لإنفاذ القانون، وفقًا لما أعلنه البنتاجون .

ولم تُقدّم وزارة الدفاع الأمريكية أي تفاصيل أخرى حول هذا التطور الجديد أو سبب ضرورته.

تُمثّل هذه الخطوة تصعيدًا في تدخل ترامب في أعمال الشرطة بالعاصمة، وتأتي في الوقت الذي يتمركز فيه ما يقرب من 2000 من أفراد الحرس الوطني في المدينة، مع وصول مئات الجنود هذا الأسبوع من عدة ولايات يقودها الجمهوريون.

وقال البنتاجون والجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إن القوات لن تحمل أسلحة.

وذكر شخص مطلع على المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه تم إبلاغ المدينة بنية تسليح الحرس الوطني ولم يكن هذا الشخص مخولًا بالكشف عن الخطط، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.