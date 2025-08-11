ترامب يعتزم الاعتماد على الحرس الوطني لمكافحة السرقة في واشنطن.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في مؤتمر صحفي اليوم بأن الولايات المتحدة أصبحت بلد المشردين، وأن الأوضاع الأمنية فيها سيئة للغاية، مشيرًا إلى أنها تسجل أعلى نسبة سرقة في العالم.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن لندن تشهد أكثر عمليات سرقة على مستوى العالم، وأن الرئيس ترامب أشار إلى أن بلده ليست آمنة.

وأضاف أن ترامب أمر بنزول الحرس الوطني لتولي مهام الأمن في العاصمة واشنطن لمكافحة السرقات والجريمة والمشردين، مؤكدًا عزمه القضاء على العشوائيات في أمريكا.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى وجود شخص يُدعى عمرو واكد في الولايات المتحدة الأمريكية، مشرد يهدد الدولة المصرية ويتحدث عن عمليات إرهابية، مشيرًا إلى أنه مرتبط بأنشطة مخدرات وإرهاب وتعذيب ومشاركة في الإرهاب، كما يهدد الأمن الأمريكي.

واختتم: "عمرو واكد موجود في أمريكا ويتحدث عن عمليات إرهابية من الأراضي الأمريكية، ويجب أن تتحرك الإدارة الأمريكية حيال ذلك".