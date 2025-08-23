وزير خارجية النرويج: غزة تعاني من مجاعة قاتلة وكارثة إنسانية هائلة

أكد وزير خارجية النرويج، أن غزة تعاني من مجاعة متكررة وكارثة هائلة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح وزير خارجية النرويج، أن إسرائيل تشن هجمات مكثفة على ما تبقى من مدينة غزة حيث لجأ عدد كبير من الفلسطينيين النازحين لهذه المناطق.

في سياق آخر.. أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت أن 67 مواطناً روسياً مع أقاربهم ما زالوا في قطاع غزة، مؤكدة أن الدبلوماسيين الروس على تواصل مباشر معهم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك": "وفقاً للبعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يزال حتى اليوم 67 مواطناً روسياً وأقاربهم في قطاع غزة".