الأوقاف: 27 ندوة لتأكيد حق الطفل في تربية واعية ورعاية متكاملة

نظمت وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية موسعة تحت عنوان: "حق الطفل في التربية والرعاية"، وذلك ضمن فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" الذي يُنفذ أسبوعيًّا في المساجد الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد المشاركون في الندوات من العلماء والدعاة على أن التربية السليمة والرعاية المتكاملة حق أصيل للطفل، أقرّه الإسلام، ووضعه ضمن أولويات الأسرة والمجتمع، مشيرين إلى أن هذه الأمانة تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، وتهدف إلى ترسيخ القيم الدينية، وتشكيل السلوك الإيجابي، وبناء شخصية متوازنة ومسؤولة.

وأكد العلماء أن الشريعة الإسلامية اهتمت بكافة أبعاد حياة الطفل؛ من الصحة النفسية والجسدية إلى التعليم السليم، وأن تنشئة الأطفال على القيم الوطنية والدينية من شأنه إعداد جيل ناضج، قادر على خدمة دينه ووطنه بعقل واعٍ وقلب مخلص.

ويأتي هذا البرنامج التوعوي، بحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف، ضمن سلسلة من المبادرات الدعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال، وتنمية معرفتهم الدينية والإنسانية من خلال لقاءات مباشرة مع نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

كما أكدت الوزارة التزامها بمواصلة هذه اللقاءات بشكل منتظم في جميع المديريات، تعزيزًا لدورها في إعداد أجيال تجمع بين الفهم الصحيح للدين والانتماء الصادق للوطن.