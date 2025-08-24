بالقانون .. غرامات مالية على دور السينما حال عدم الالتزام بهذه الشروط

تسعى الدولة إلى ترسيخ بيئة آمنة تحمي حقوق الطفل وتضمن تنشئته بصورة سليمة، من خلال تطبيق برامج ومبادرات تهدف إلى حمايته من جميع أشكال العنف والإساءة، والتصدي للاستغلال الجنسي والتجاري، بما يعزز من دوره المستقبلي كعنصر فعال في المجتمع.

و واجه قانون الطفل دور العرض السينمائية التي تقدم أعمالًا فنية مخالفة من شأنها الإضرار بصحة الأطفال وحالتهم النفسية بعقوبات مشددة، تشمل الحبس والغرامة.

وذلك في إطار حرص المشرع على حماية النشء من المحتوى الضار وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة تراعي القيم والمبادئ المجتمعية.

في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 91 من قانون الطفل، على ضرورة أن يتلزم مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الممائلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية.



ونص القانون في المادة 92 إنه عند مخالفة هذه البنود سيتعرض مديري السينمات إلى غرامة مالية لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنية.