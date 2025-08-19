نقابة الموسيقيين تنعى يحيى عزمي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما

نعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الدكتور يحيى عزمي، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم.

وعلق قائلا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أتقدم بخالص التعازي للسيدة الفاضلة د غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ولكل أسرة معهد السينما لوفاة زوجها الأستاذ الدكتور يحيى عزمى، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما، اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وتتقدم نقابة الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيعت جنازة الدكتور يحيى عزمى، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن الجثمان بمقابر الغفير بالجمالية، كما يقام العزاء يوم السبت المقبل بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

وكانت أكاديمية الفنون قد نعت الراحل بمنشور على صفحتها بموقع فيس بوك جاء فيه: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى: الأستاذ الدكتور يحيى عزمى، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما زوج الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ،للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.