عاجل
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا
نهج نبوي.. مقدمة مقترح بدء العمل الخامسة فجرا ترد على جدل مواقع التواصل
نتنياهو يرفض مقترح حماس ويطالب بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة
الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في غزة.. وعائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف
من 8 أطنان إلى 500 كيلو فقط.. تراجع استيراد بذور البطيخ وتصنيعه محليًا
سعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مصر تشارك بثلاثة عروض في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

قسم الفن

في إطار استعداداته لانطلاق فعاليات دورته الثانية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، ومنسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعي، ومديرة المهرجان الدكتورة دينا أمين، كشف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن تشكيل لجنة مشاهدة واختيار العروض المصرية المشاركة في المهرجان.

وضمت اللجنة نخبة من الأكاديميين والنقاد والمبدعين، هم: الدكتورة أميرة الوكيل، الدكتور عمرو الأشرف، الناقد أحمد خميس، الدكتورة عبير فوزي، الناقد باسم صادق، المخرج هاني عفيفي، الكاتبة رشا عبد المنعم، المخرج أحمد طه، والدكتورة رجوى حامد.

وقد شاهدت اللجنة ما يقرب من 200 عرض مسرحي مصري، لتختار منها عرضين للمشاركة في المسابقة الرسمية، وهما: "رماد" إنتاج فرقة فرسان الشرق، وعرض "الجريمة والعقاب" إنتاج مسرح نهاد صليحة، إلى جانب عرض واحد على الهامش هو "هل تراني الآن" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وكان مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي قد أعلن في بيان سابق عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، في تمام الخامسة والنصف مساءً بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وذلك للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية والثلاثين، بما في ذلك الإعلان عن العروض المشاركة والفعاليات الفكرية والورش التدريبية التي تتضمنها هذه الدورة.

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يُعد من أبرز المنصات المسرحية في المنطقة العربية، دوره الريادي في دعم التجارب المسرحية المبتكرة والانفتاح على أحدث اتجاهات المسرح العالمي، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية والدولية.

المسرح التجريبي مهرجانات المسرح المسرح القومي

