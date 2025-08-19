وزير الثقافة: الإعلام المبتكر أصبح ضرورة لتعزيز الهوية العربية وتوسيع جسور التواصل بين شعوبنا

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، متحدثًا بالجلسة الافتتاحية من أعمال النسخة الثانية ل "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي" تحت شعار "إعلام مبتكر.. وأعمال رائدة"، وذلك في مدينة العلمين الجديدة، والتي يُنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وبحضور: اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.



وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "نشهد اليوم انطلاقة النسخة الثانية من "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي" بمدينة العلمين الجديدة، ذلك الحدث الذي يُجسد إيمان الدولة العميق بدور الشباب في صياغة مستقبل الإعلام العربي في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة".وأكد وزير الثقافة، أن انعقاد القمة تحت شعار "إعلام مبتكر.. وأعمال رائدة" يعكس الرؤية الطموحة التي يعمل المهتمون جميعًا على تحقيقها، وهي ترسيخ إعلام معاصر يواكب التطورات الرقمية استجابة لتحديات العصر.



وأضاف وزير الثقافة: "إن الشباب العربي يمتلك طاقات خلاقة، وإبداعات رائدة، وقد أثبت أنه قادر على أن يكون عنصرًا فاعلًا في تطوير المشهد الإعلامي، من خلال مبادراته ومشروعاته التي تدعو للفخر، واليوم، ونحن نلتقي من جديد، نؤكد أن الإعلام المبتكر لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لتعزيز الهوية العربية، وتوسيع جسور التواصل بين شعوبنا، وإبراز إنجازاتنا أمام العالم".



ووجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، التحية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، على تنظيم هذا الحدث المُهم والمُلهم، مؤكدًا أن وزارة الثقافة المصرية ستظل شريكًا فاعلًا في دعم كل المبادرات التي تُعزز الإبداع، وتفتح آفاقًا رحبة أمام شبابنا الواعد، فمعًا نصنع إعلامًا يليق بأمتنا، ويُعبر عن طموحات شبابها.وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "إن انعقاد هذه القمة يأتي تجسيدًا لإيماننا الراسخ بأن الإعلام يشكل قوة فاعلة في بناء الوعي، وترسيخ الهوية، وتعزيز الانتماء، كما يعكس قناعتنا العميقة بأن الشباب العربي هو الركيزة الأساسية للحاضر، وأمل المستقبل المشرق، وصانع التغيير والتنمية في مجتمعاتنا.

وأضاف عبد الغفار: "لقد أثبتت النسخة الأولى من القمة أن اجتماع العقول الشابة، مع الخبرات الثرية، وتكامل الفكر والإبداع، يمكن أن يصنع مبادرات حقيقية، ويترك أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، واليوم، ونحن نفتتح نسختنا الثانية، فإننا لا نحتفل بعودة القمة فحسب، بل نحتفل أيضًا بما تحقق من توصياتها، والتي تحولت إلى برامج تدريب، وحملات توعية، ومشاريع تُعزز الابتكار والمواطنة الرقمية، وتمنح شبابنا الأدوات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي في الإعلام".

كما أعلن عبد الغفار أن هذه النسخة ستشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات عربية رائدة، وهي شراكات ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون والعمل المشترك، من أجل خدمة أهداف القمة، وتمكين شبابنا المبدع، مؤكدًا أن الإعلام العربي اليوم أمام فرصة تاريخية للتحول من دور المتلقي إلى دور الصانع والمبادر، ومن مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والإبداع، وأن هذه القمة، برؤيتها ورسالتها، تمثل إحدى المنصات الرائدة لتحقيق هذا التحول، داعيًا إلى أهمية الاستفادة من كل ما ستقدمه القمة من جلسات وورش عمل وحوارات ثرية، فمن هنا نصنع الإبداع، ومن هنا يتشكل المستقبل.



كما وجه عبد الغفار، الشكر، لجميع الحضور على تلبية الدعوة -من الدول العربية كافة-، مُعربًا عن فخر الجميع بمدينة العلمين كمدينة مستدامة شاهدة على ما تشهده الجمهورية الجديدة من تطوير ملموس في شتى مجالات الحياة.الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من القمة أُقيمت العام الماضي، وخرجت بعدد من التوصيات التي ركزت على أهمية دعم الإعلام الرقمي، وتشجيع المبادرات الشبابية في هذا المجال.