بإبداعات قادرون باختلاف والفنون الشعبية.. صيف بلدنا بجمصة يواصل لياليه الفنية

تتواصل فعاليات الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة الدقهلية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة في المحافظات الساحلية.

وشهدت مدينة جمصة سهرات فنية جمعت بين الطرب الأصيل والفلكلور الشعبي المتنوع لفرق الهيئة من مختلف المحافظات، بحضور

الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مجلس مدينة جمصة، وعزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة. ووسط إقبال جماهيري كبير من الأهالي والمصطافين.



وافتتحت الفعاليات بباقة من الاستعراضات قدمتها فرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة د. أيمن علي، وتدريب أحمد القاضي، منها: الصعيدي، الفلاحة، النوبة، أبويا وصاني، عرب الترحال، العصايا.

كما قدمت فرقة "قادرون باختلاف" لذوي الهمم فقرات مؤثرة تفاعل معها الجمهور، شملت: بطل الحكاية، ضحكة قلب، قد الحياة، عايش بروح.

أما فرقة قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية تدريب علاء عبد الرازق، فأمتعت الحضور بمجموعة من العروض منها: الرفيحي، قعدة الحظ، التنورة محمد علاء، أهلا وسهلا، الصيادين، الحنة، الفرح، واختتمت بوصلة غنائية بعنوان هلت ليالي.

وشاركت كذلك فرقة المنيا للفنون الشعبية بطابعها الصعيدي المميز، حيث قدمت: الآلاتية، سامر التحطيب، السحجة، الآلات الشعبية، حسن ونعيمة، إضافة إلى رقصة التنورة التي نالت إعجاب الحضور.

كما أحيت فرقة أبو قير للموسيقى العربية السهرة بباقة من الأغاني الطربية الشهيرة، منها: على رمش عيونها، عيون القلب، بهية، بيت العز، كامل الأوصاف، يا أما القمر على الباب، أنا بعشقك، التوبة.

وتتزامن العروض الفنية مع معرض للكتاب يستقبل المصطافين يوميا، ويضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، ما يعزز الجانب المعرفي للمهرجان إلى جانب الأنشطة الفنية.

تقام عروض المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبمشاركة أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات، وتقدم مجانا للجمهور يوميا في التاسعة مساء حتى 2 سبتمبر المقبل.

ويتضمن البرنامج أنشطة متنوعة تشمل: ورش الحكي، والفنون التشكيلية، والعروض المسرحية التفاعلية، والبرامج المخصصة للأطفال، وذلك بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

ويأتي المهرجان في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الهوية الثقافية، وتقديم تجارب حية تعكس ثراء الموروث الشعبي المصري، ودعم الموهوبين من مختلف الأعمار.