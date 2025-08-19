قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقى بالدولار| العيش البلدي المصري وصل العالمية.. ما القصة؟
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
فن وثقافة

بإبداعات قادرون باختلاف والفنون الشعبية.. صيف بلدنا بجمصة يواصل لياليه الفنية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

تتواصل فعاليات الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة الدقهلية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة في المحافظات الساحلية.

وشهدت مدينة جمصة سهرات فنية جمعت بين الطرب الأصيل والفلكلور الشعبي المتنوع لفرق الهيئة من مختلف المحافظات، بحضور 
الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مجلس مدينة جمصة، وعزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة. ووسط إقبال جماهيري كبير من الأهالي والمصطافين.

وافتتحت الفعاليات بباقة من الاستعراضات قدمتها فرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة د. أيمن علي، وتدريب أحمد القاضي، منها: الصعيدي، الفلاحة، النوبة، أبويا وصاني، عرب الترحال، العصايا.

كما قدمت فرقة "قادرون باختلاف" لذوي الهمم فقرات مؤثرة تفاعل معها الجمهور، شملت: بطل الحكاية، ضحكة قلب، قد الحياة، عايش بروح.

أما فرقة قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية تدريب علاء عبد الرازق، فأمتعت الحضور بمجموعة من العروض منها: الرفيحي، قعدة الحظ، التنورة محمد علاء، أهلا وسهلا، الصيادين، الحنة، الفرح، واختتمت بوصلة غنائية بعنوان هلت ليالي.

وشاركت كذلك فرقة المنيا للفنون الشعبية بطابعها الصعيدي المميز، حيث قدمت: الآلاتية، سامر التحطيب، السحجة، الآلات الشعبية، حسن ونعيمة، إضافة إلى رقصة التنورة التي نالت إعجاب الحضور.

كما أحيت فرقة أبو قير للموسيقى العربية السهرة بباقة من الأغاني الطربية الشهيرة، منها: على رمش عيونها، عيون القلب، بهية، بيت العز، كامل الأوصاف، يا أما القمر على الباب، أنا بعشقك، التوبة.

وتتزامن العروض الفنية مع معرض للكتاب يستقبل المصطافين يوميا، ويضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، ما يعزز الجانب المعرفي للمهرجان إلى جانب الأنشطة الفنية.

تقام عروض المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبمشاركة أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات، وتقدم مجانا للجمهور يوميا في التاسعة مساء حتى 2 سبتمبر المقبل.

ويتضمن البرنامج أنشطة متنوعة تشمل: ورش الحكي، والفنون التشكيلية، والعروض المسرحية التفاعلية، والبرامج المخصصة للأطفال، وذلك بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

ويأتي المهرجان في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الهوية الثقافية، وتقديم تجارب حية تعكس ثراء الموروث الشعبي المصري، ودعم الموهوبين من مختلف الأعمار.

صيف بلدنا محافظة الدقهلية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة محافظ الدقهلية الهيئة العامة لقصور الثقافة

