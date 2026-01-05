مؤشرات الحصر العددي لمقعد الدائرة الثالثة بنصر النوبة في أسوان بجولة الإعادة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية فى محافظة أسوان الحصر العددى للأصوات التي حصل عليها المرشحون المتنافسون باللجنة بالدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 81745 ناخب وناخبة ، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 19196 ناخب وناخبة ، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة نحو 457 صوت ، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة نحو 18739 صوت .

جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب

وحصل المرشح محمد هلال على 10330 صوت ، والمرشح شعبان حسن على 8409 صوت .