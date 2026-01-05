الحصر العددي للدائرة الأولى في أسوان بجولة الإعادة لانتخابات النواب

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات البرلمانية فى أسوان الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها المرشحان المتنافسان بالدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو وأبوسمبل فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 421851 ناخب وناخبة ، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 26161 ناخب وناخبة ، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة 755 صوت ، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة 25406 صوت .

جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب

وحصل المرشح مدحت المنصوراوى على 14628 صوت ، والمرشح شرعى محمد صالح على 10778 صوت.