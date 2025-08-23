مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر ومطروح تتضمن التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات

وقعت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وجامعة مطروح برئاسة الدكتور عمرو المصري، رئيس الجامعة، مذكرة تفاهم بين الجامعتين؛ انطلاقًا من أطر التعاون والتكامل بين منظومة التعليم العالي في مصر وبعضها البعض، بحضور اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وعبَّر فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم كل الدعم للمحافظات الحدودية والإسهام في بناء قدرات أبنائها؛ انطلاقًا من أن شباب اليوم هم قادة المستقبل.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن التعاون بين جامعتي الأزهر ومطروح من شأنه أن يمثل إضافة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال التعاون والتكامل بين الجامعتين؛ انطلاقًا من أن الجامعات هي القاطرة الحقيقة للتنمية الشاملة.

ومن جانبه رحَّب الدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأزهر العريقة بتاريخها الممتد لأكثر من ألف عام.

وأكد المصري أن هذا التعاون يفتح آفاقًا واسعة أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتبادل الخبرات؛ انطلاقًا من الدور المجتمعي للجامعات في تقدم الوطن ونهضته.

هذا وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير التعاون في الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية التي من شأنها تعزيز التفاهم المتبادل، وتعزيز التعاون الأكاديمي والإداري المستدام والمنتج المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثتين والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين.

وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل ندب أعضاء هيئة التدريس، ودعم التعاون في مجالات التدريس والبحوث، وتبادل المنشورات العلمية، بجانب التعاون في عقد وتنظيم الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى برامج القيادة وريادة الأعمال وبرامج المهارات الشخصية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م في التصدي للتغيرات المناخية ودعم البيئة، والإرشاد المهني، والأنشطة الطلابية.