غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
استشاري نفسي يحذر: السجائر الإلكترونية خطر صامت يخدع الشباب
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
يمكنه ضرب العمق الروسي.. أوكرانيا تكشف عن الصاروخ فلامنجو
ثانوية عامة أم بكالوريا؟ .. 10 نصائح تربوية لتسهيل الإختيار على الطلاب
الخميس ولا الجمعة.. دار الإفتاء تحدد موعد المولد النبوي الشريف 2025 وغرة ربيع الأول
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة الجيزة تطلق حملات مكبرة لتحسين كفاءة الأنفاق أسفل الطريق الدائري والمحاور والكباري

رفع المخلفات أسفل الطريق الدائري
رفع المخلفات أسفل الطريق الدائري
أحمد زهران

بدأت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لتحسين كفاءة الأنفاق الواقعة أسفل الطريق الدائري والمحاور والكباري، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال متابعته لانتظام أعمال الحملات وتقارير العمل  داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، أن الحملات تستهدف رفع جميع المخلفات والقمامة، وتحسين كفاءة منظومة الإنارة، وتجريد طبقة الطريق لحين البدء في تنفيذ مخطط شامل لأعمال الرصف.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المحافظة للقضاء على المظاهر العشوائية، ومنع أي استغلال غير قانوني للأنفاق بما في ذلك الأنشطة المخالفة أو الأعمال الإجرامية، وذلك حفاظًا على أمن المواطنين وضمان الاستخدام الأمثل لتلك المرافق الحيوية.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدورية لحالة النظافة بالأنفاق الواقعة أسفل الطريق الدائري والمحاور والكباري، موجّهًا بتكليف دوريات عمل من نواب رؤساء الأحياء ومسئولي النظافة لمتابعة الأعمال بشكل يومي والتأكد من استدامة كفاءتها.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تسهم أعمال رفع كفاءة الأنفاق والطرق في تسهيل حركة التنقل اليومية وتقليل الاختناقات المرورية، فضلًا عن تحسين المشهد الحضاري والبيئي الذي ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة.

