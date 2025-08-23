قيادي بـ"الجبهة الوطنية" يطالب بزيادة قطع أراضي مبادرة "مزرعتك في مصر"

ناشد أيمن علام، أمين شؤون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية في جنوب سيناء، شركة الريف المصري بزيادة عدد قطع الأراضي المتاحة للمصريين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة "مزرعتك في مصر".

وأكد علام أن هناك رغبة كبيرة من أبناء مصر بالخارج في المساهمة بفعالية في التنمية الزراعية بجنوب سيناء.

​وطالب علام بتخفيض مساحة قطع الأراضي من 40 فدانًا إلى 20 فدانًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيُتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج للمشاركة في المشروع، مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الزراعية بالمنطقة.

​كما دعا أمين المصريين بالخارج، الشركة إلى تخصيص قطع أراضٍ بمساحات صغيرة لأهالي جنوب سيناء، مؤكدًا على دورهم كشريك أساسي في أي جهود تنموية بالمنطقة.

​وأوضح علام أن إقامة مزارع للمصريين بالخارج في مناطق مثل طور سيناء، وسانت كاترين، ورأس سدر، ونويبع، سيُسهم في خلق نوع جديد من السياحة الزراعية والسياحة البيئية.

وأشار إلى أن هذا النوع من السياحة سيوفر غذاءً طبيعيًا، ويسهم في تحسين المناخ، ويزيد من الحاصلات الزراعية المطلوبة للتصدير ويربط المصريين بالخارج بوطنهم أكثر.