الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
قيادي بـ"الجبهة الوطنية" يطالب بزيادة قطع أراضي مبادرة "مزرعتك في مصر"

ايمن علام امين شؤون المصريين بالخارج مع السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية
ايمن علام امين شؤون المصريين بالخارج مع السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية
ايمن محمد

ناشد أيمن علام، أمين شؤون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية في جنوب سيناء، شركة الريف المصري بزيادة عدد قطع الأراضي المتاحة للمصريين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة "مزرعتك في مصر".

وأكد علام أن هناك رغبة كبيرة من أبناء مصر بالخارج في المساهمة بفعالية في التنمية الزراعية بجنوب سيناء.

​وطالب علام بتخفيض مساحة قطع الأراضي من 40 فدانًا إلى 20 فدانًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيُتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج للمشاركة في المشروع، مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الزراعية بالمنطقة.
​كما دعا أمين المصريين بالخارج، الشركة إلى تخصيص قطع أراضٍ بمساحات صغيرة لأهالي جنوب سيناء، مؤكدًا على دورهم كشريك أساسي في أي جهود تنموية بالمنطقة.

​وأوضح علام أن إقامة مزارع للمصريين بالخارج في مناطق مثل طور سيناء، وسانت كاترين، ورأس سدر، ونويبع، سيُسهم في خلق نوع جديد من السياحة الزراعية والسياحة البيئية. 

وأشار إلى أن هذا النوع من السياحة سيوفر غذاءً طبيعيًا، ويسهم في تحسين المناخ، ويزيد من الحاصلات الزراعية المطلوبة للتصدير ويربط المصريين بالخارج بوطنهم أكثر.

