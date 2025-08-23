قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
برلمان

البدري: غطرسة الاحتلال وسياساته الإجرامية تؤثر على استقرار المنطقة والعالم

محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة المنيا، إن إعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة، ينذر بعواقب وخيمة وكارثة إنسانية جديدة تضاف لسجل الاحتلال الغاشم، مشيرا إلى أن إسرائيل ارتكبت كل ما يصنف على انه جرائم حرب بقطاع غزة.

واضاف "البدري" في تصريحات له اليوم السبت:" أن غطرسة الاحتلال وسياساته الإجرامية سوف تؤثر على استقرار المنطقة والعالم، وتقوض عمليات السلام التي تطرحها الدولة الفاعلة ذات التأثير الدولي والإقليمي، مطالبا كل شعوب العالم الحرة بالتحرك لرفض سياسات التجويع التي تطبقها اسرائيل ضد المدنيين في غزة.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد إعلان المجاعة رسميا بات ادخال المساعدات وفتح المعابر من الجانب الإسرائيلي ضرورة ملحة، لإنقاذ ما يقرب من ٢ مليون إنسان وأكثر جميعهم تحت خط انعدام الأمن الغذائي ، منوها إلى أن جميع المعابر مفتوحة من الجانب المصري منذ احداث السابع من أكتوبر  ولم تغلق ليوم واحد، وأن إسرائيل من تعرقل دخول المساعدات الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأميمية للاضطلاع بمسئولياتها ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي تقوض السلام فى المنطقة والعالم، فضلا عن تفعيل القرارات الأممية الصادرة ضد إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

