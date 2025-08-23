البدري: غطرسة الاحتلال وسياساته الإجرامية تؤثر على استقرار المنطقة والعالم

قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة المنيا، إن إعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة، ينذر بعواقب وخيمة وكارثة إنسانية جديدة تضاف لسجل الاحتلال الغاشم، مشيرا إلى أن إسرائيل ارتكبت كل ما يصنف على انه جرائم حرب بقطاع غزة.

واضاف "البدري" في تصريحات له اليوم السبت:" أن غطرسة الاحتلال وسياساته الإجرامية سوف تؤثر على استقرار المنطقة والعالم، وتقوض عمليات السلام التي تطرحها الدولة الفاعلة ذات التأثير الدولي والإقليمي، مطالبا كل شعوب العالم الحرة بالتحرك لرفض سياسات التجويع التي تطبقها اسرائيل ضد المدنيين في غزة.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد إعلان المجاعة رسميا بات ادخال المساعدات وفتح المعابر من الجانب الإسرائيلي ضرورة ملحة، لإنقاذ ما يقرب من ٢ مليون إنسان وأكثر جميعهم تحت خط انعدام الأمن الغذائي ، منوها إلى أن جميع المعابر مفتوحة من الجانب المصري منذ احداث السابع من أكتوبر ولم تغلق ليوم واحد، وأن إسرائيل من تعرقل دخول المساعدات الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأميمية للاضطلاع بمسئولياتها ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي تقوض السلام فى المنطقة والعالم، فضلا عن تفعيل القرارات الأممية الصادرة ضد إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.