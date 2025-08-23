قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

اقتراحات النواب: “100 يوم صحة” تؤكد التزام الدولة برفع كفاءة المنظومة

هشام حسين، عضو مجلس النواب
هشام حسين، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أشاد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي تحققه النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي قدمت أكثر من 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا فقط في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد أن هذه الأرقام غير المسبوقة تعكس الإرادة السياسية الجادة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتيسير الحصول عليها لكافة المواطنين.
 


وأكد حسين أن الحملة تمثل نموذجًا للتكامل بين مختلف قطاعات الدولة، حيث شاركت فيها 12 جهة لتوفير الخدمات الأساسية والعلاجية، إلى جانب دعم المبادرات الرئاسية، بما في ذلك الصحة النفسية، وخدمات الإسعاف، وقوائم الانتظار.

وأشار إلى أن هذه الجهود تبرهن على التزام الحكومة بتطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة كأحد أهم أهدافها.

وشدد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى على أن ما تحقق خلال فترة وجيزة يعد إنجازًا حقيقيًا يجب البناء عليه عبر استمرار مثل هذه المبادرات القومية التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة.

وأوضح أن البرلمان يدعم كافة الجهود الرامية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لضمان وصول الخدمة الطبية لكل مواطن بسهولة ويسر.

هشام حسين مجلس النواب الصحة 100 مليون صحة النواب

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

