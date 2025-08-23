اقتراحات النواب: “100 يوم صحة” تؤكد التزام الدولة برفع كفاءة المنظومة

أشاد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي تحققه النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي قدمت أكثر من 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا فقط في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد أن هذه الأرقام غير المسبوقة تعكس الإرادة السياسية الجادة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتيسير الحصول عليها لكافة المواطنين.





وأكد حسين أن الحملة تمثل نموذجًا للتكامل بين مختلف قطاعات الدولة، حيث شاركت فيها 12 جهة لتوفير الخدمات الأساسية والعلاجية، إلى جانب دعم المبادرات الرئاسية، بما في ذلك الصحة النفسية، وخدمات الإسعاف، وقوائم الانتظار.

وأشار إلى أن هذه الجهود تبرهن على التزام الحكومة بتطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة كأحد أهم أهدافها.



وشدد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى على أن ما تحقق خلال فترة وجيزة يعد إنجازًا حقيقيًا يجب البناء عليه عبر استمرار مثل هذه المبادرات القومية التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة.

وأوضح أن البرلمان يدعم كافة الجهود الرامية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لضمان وصول الخدمة الطبية لكل مواطن بسهولة ويسر.