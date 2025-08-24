قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
اقتصاد

الغرف التجارية: زيادة في أعداد السياحة العربية والخليجية إلى القاهرة

محافظة القاهرة- صورة أرشيفية
محافظة القاهرة- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

كشف محمد فاروق يوسف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية و عضو شعبة السياحة و الطيران بغرفة القاهرة التجارية عن تزايد ملحوظ في نسب الإشغالات الفندقية التي وصلت إلى اكثر من  90؜ ٪؜ بالعديد من الفنادق نتيجة للزخم المتزايد على حركة السياحة الوافدة لمصر سواء للمشاركة في الاجتماعات و المؤتمرات او الترفيه او السياحة الثقافية و النيلية.

وأشار  محمد فاروق إلى أنه وفقا للتقارير من مؤسسات الدراسات الدولية فقد ارتفعت معدلات الإشغالات الفندقية في القاهرة إلى  2.8% على أساس سنوي و قفز متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 14.9% ليصل إلى 180 دولارًا، ليكون بذلك متوسط العائد على الغرف المشغولة والشاغرة 128 دولارًا، وتزايدت اعداد السياحة العربية و الخليجية إلى القاهرة لقضاء الاجازات و الاستمتاع بأجواء القاهرة.

تطوير البنية السياحي

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية السياحية و الاهتمام بالقطاع السياحي بشكل عام و منها تطوير منطقة القاهرة التاريخية و تحويل العديد من المباني التاريخية إلى منشآت فندقية ليزيد عدد الغرف الفندقية لاستيعاب السياحة الوافدة و كذلك تطوير منطقة وسط البلد و تحويلها إلى مزار سياحي مفتوح كل هذا دعم نشاط السياحة بالقاهرة و الجيزة .

انشاء المطاعم والكافيهات

ودعا محمد فاروق إلى التوسع في انشاء المطاعم والكافيهات و المولات التجارية التي تلبي جميع الأذواق وتشكل عنصر جذب لراغبي هذا النوع من السياحة مثل سياحة التسوق و الترفيه مؤكدا ان جذب العلامات التجارية من مختلف دول العالم وافتتاح فروع لها في مصر سواء ملابس او مطاعم و غيرها سيكون له اثر أيضا في جذب نوعيات جديدة من السياحة الوافدة .

و أكد ان قرب مدينة العلمين الجديدة من القاهرة و كذلك منطقة الاهرامات و المتحف المصري الكبير كل هذا ساعد السياح على الاستمتاع بشواطئ البحر المتوسط و مدينة العلمين و زيارة القاهرة و الاستمتاع بمعالمها و أجوائها التاريخية وقضاء بعض من اوقات العمل .

