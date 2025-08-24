الغرف التجارية: زيادة في أعداد السياحة العربية والخليجية إلى القاهرة

كشف محمد فاروق يوسف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية و عضو شعبة السياحة و الطيران بغرفة القاهرة التجارية عن تزايد ملحوظ في نسب الإشغالات الفندقية التي وصلت إلى اكثر من 90؜ ٪؜ بالعديد من الفنادق نتيجة للزخم المتزايد على حركة السياحة الوافدة لمصر سواء للمشاركة في الاجتماعات و المؤتمرات او الترفيه او السياحة الثقافية و النيلية.

وأشار محمد فاروق إلى أنه وفقا للتقارير من مؤسسات الدراسات الدولية فقد ارتفعت معدلات الإشغالات الفندقية في القاهرة إلى 2.8% على أساس سنوي و قفز متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 14.9% ليصل إلى 180 دولارًا، ليكون بذلك متوسط العائد على الغرف المشغولة والشاغرة 128 دولارًا، وتزايدت اعداد السياحة العربية و الخليجية إلى القاهرة لقضاء الاجازات و الاستمتاع بأجواء القاهرة.

تطوير البنية السياحي

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية السياحية و الاهتمام بالقطاع السياحي بشكل عام و منها تطوير منطقة القاهرة التاريخية و تحويل العديد من المباني التاريخية إلى منشآت فندقية ليزيد عدد الغرف الفندقية لاستيعاب السياحة الوافدة و كذلك تطوير منطقة وسط البلد و تحويلها إلى مزار سياحي مفتوح كل هذا دعم نشاط السياحة بالقاهرة و الجيزة .

انشاء المطاعم والكافيهات

ودعا محمد فاروق إلى التوسع في انشاء المطاعم والكافيهات و المولات التجارية التي تلبي جميع الأذواق وتشكل عنصر جذب لراغبي هذا النوع من السياحة مثل سياحة التسوق و الترفيه مؤكدا ان جذب العلامات التجارية من مختلف دول العالم وافتتاح فروع لها في مصر سواء ملابس او مطاعم و غيرها سيكون له اثر أيضا في جذب نوعيات جديدة من السياحة الوافدة .

و أكد ان قرب مدينة العلمين الجديدة من القاهرة و كذلك منطقة الاهرامات و المتحف المصري الكبير كل هذا ساعد السياح على الاستمتاع بشواطئ البحر المتوسط و مدينة العلمين و زيارة القاهرة و الاستمتاع بمعالمها و أجوائها التاريخية وقضاء بعض من اوقات العمل .