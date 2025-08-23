5 أشخاص يقتحون محل عطارة ويسرقونه بالجيزة .. وتحرك فورى من الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين يستقلون سيارة "ميكروباص" بالتهجم على محل ملكه بالجيزة وسرقة بعض محتوياته بإسلوب إنتحال الصفة.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى صاحب محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبسؤاله قرر بقيام 5 أشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" بسرقة مبلغ مالى وبعض محتويات المحل المشار إليه.



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب إنتحال الصفة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.