قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموِش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات
النقل تكشف صورًا جديدة لأعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مصير سيف الجزيري مع يانيك فيريرا
الأونروا: أرقام الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي
وظائف خالية بالسعودية قدم الآن
تفاصيل المران الأساسي للأهلي استعداداً للمحلة بالدوري
ترقب في الأهلي بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة وإجتماع عاجل الأربعاء .. تفاصيل
هنادي مهنا: داليدا لا تشبهني ولم أقدم شخصيتها .. خاص
سعر الذهب يرتفع مع تلميح باول بخفض الفائدة في سبتمبر
مصر تثمن تصريحات جوتيريش: المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية
مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل في غزة والضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأونروا: أرقام الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي

الأونروا
الأونروا
محمد البدوي

أكدت إيناس حمدان، مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، أن القطاع يواجه بالفعل حالة مجاعة غير مسبوقة، مشددة على أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي.

وقالت «حمدان»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن التقرير الصادر بالأمس تضمن أرقامًا صادمة، إذ أظهر أن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد ارتفعت من نحو 5% في نهاية مارس إلى ما يزيد على 15% خلال يوليو، فيما وصلت النسبة في مدينة غزة وحدها مع مطلع أغسطس إلى نحو 28%.

تقارير الأمم المتحدة

وأضافت أن هذه الأرقام تتماشى مع تقارير الأمم المتحدة التي حذّرت من وصول مناطق الوسط والجنوب في غزة إلى مرحلة المجاعة خلال أسابيع قليلة، موضحة أن وكالة الأونروا باعتبارها المنظمة الأكبر في تقديم الاستجابة الإنسانية والإغاثية، بحاجة إلى إدخال مساعداتها بشكل عاجل إلى القطاع، خاصة المواد الغذائية، بعد توقف توزيعها بسبب نفاد المخازن. 

وانتقدت مدير إعلام «الأونروا»، الآلية الحالية لتوزيع المساعدات عبر ما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، موضحًا أنها آلية غير إنسانية تحوّلت إلى مصائد موت، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كانت تدير سابقًا 400 نقطة توزيع داخل القطاع، بينما تقلّص العدد الآن إلى 4 نقاط فقط، وهي غير قادرة على مواجهة حالة المجاعة.

وتابع: «الضغط على الجانب الإسرائيلي للعودة إلى آلية التوزيع الأممية التي كانت تضمن وصول المساعدات الغذائية إلى جميع السكان بشكل منظم وفعّال».

https://www.youtube.com/watch?v=q4AE6Yv7xXI

غزة الاحتلال جيش الاحتلال الأونروا قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جيب شيروكي

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

ازالة

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

هينونداي

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد