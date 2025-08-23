الأونروا: أرقام الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي

أكدت إيناس حمدان، مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، أن القطاع يواجه بالفعل حالة مجاعة غير مسبوقة، مشددة على أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي.

وقالت «حمدان»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن التقرير الصادر بالأمس تضمن أرقامًا صادمة، إذ أظهر أن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد ارتفعت من نحو 5% في نهاية مارس إلى ما يزيد على 15% خلال يوليو، فيما وصلت النسبة في مدينة غزة وحدها مع مطلع أغسطس إلى نحو 28%.

تقارير الأمم المتحدة

وأضافت أن هذه الأرقام تتماشى مع تقارير الأمم المتحدة التي حذّرت من وصول مناطق الوسط والجنوب في غزة إلى مرحلة المجاعة خلال أسابيع قليلة، موضحة أن وكالة الأونروا باعتبارها المنظمة الأكبر في تقديم الاستجابة الإنسانية والإغاثية، بحاجة إلى إدخال مساعداتها بشكل عاجل إلى القطاع، خاصة المواد الغذائية، بعد توقف توزيعها بسبب نفاد المخازن.

وانتقدت مدير إعلام «الأونروا»، الآلية الحالية لتوزيع المساعدات عبر ما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، موضحًا أنها آلية غير إنسانية تحوّلت إلى مصائد موت، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كانت تدير سابقًا 400 نقطة توزيع داخل القطاع، بينما تقلّص العدد الآن إلى 4 نقاط فقط، وهي غير قادرة على مواجهة حالة المجاعة.

وتابع: «الضغط على الجانب الإسرائيلي للعودة إلى آلية التوزيع الأممية التي كانت تضمن وصول المساعدات الغذائية إلى جميع السكان بشكل منظم وفعّال».

https://www.youtube.com/watch?v=q4AE6Yv7xXI