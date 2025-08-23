10 متهمين بينهم سيدات.. سقوط أصحاب فيديو معركة مساكن عثمان بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على أصحاب فيديو معركة مساكن عثمان بمدينة ٦ أكتوبر حيث نشبت مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على استقطاب الزبائن بمجال السمسرة.

وتبين أن المتهمين 10 أشخاص، بينهم 6 سيدات، وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء وجوالات زجاجات فارغة وحجارة وشوم.

تلقى اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، مفاده رصد مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمساكن عثمان بأكتوبر، وتبين عدم وجود أي بلاغات بالواقعة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط طرفي المشاجرة وتبين أنهما طرف أول عامل بمصنع أحذية وشقيقه مصاب بجروح متفرقة من الجسم ووالدتهما وزوجتيهما وشقيقتهما، وعثر بحوزتهما على سلاح أبيض وجوال مليء بالزجاجات الفارغة والحجارة، وطرف ثان سمسار، مصاب بجروح وشقيقه ووالدتهما وشقيقتهما، وألقي القبض عليهم.

وبعمل التحريات تبين أن المشاجرة بسبب خلاف على استقطاب الزبائن في مجال السمسرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.