العسال: الساحل الشمالي أصبح وجهة عالمية للسياحة

نظمت شركة مصر إيطاليا العقارية، جولة ميدانية لعدد من ممثلي وسائل الإعلام في موقع مشروع "سولاري"، بهدف عرض التقدم المحقق والتأكيد على التزامها بتطوير منطقة رأس الحكمة كوجهة سياحية متكاملة.

وحضر الجولة خالد العسال، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، والمهندسان محمد خالد العسال وكريم العسال، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والشركاء الاستراتيجيين.

وتم استعراض الأعمال الإنشائية الحالية، حيث تم إنجاز 80% من الكبائن، مع توقع إطلاق 30% من الفيلات العام المقبل.

وأشار المهندس محمد خالد العسال خلال المؤتمر الصحفى الى ان الساحل الشمالى اصبح واجهه عالمية مشيرا الى استثمار 11 مليار جنيه في 2025، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه لمشروع "سولاري"، الذي يهدف إلى تقديم تجربة سكنية متكاملة.

كما أكد أن الموقع الاستثنائي للمشروع بالقرب من مطاري رأس الحكمة والإسكندرية يعزز من قيمته السياحية.