هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة

أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، أن البروتينات الموجودة في الكوارع غير مكتملة ولا تُمتص إلا عند تناولها مع أطعمة تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية مثل التريبتوفان الموجود في الكاكاو وبعض المصادر النباتية الأخرى، مؤكدًا أن هذا هو الشرط الأساسي لتحويل الكولاجين إلى بروتين مفيد للجسم.

وقال مجدي نزيه في حواره على قناة “ صدى البلد”، :" الكولاجين الموجود في شوربة الكوارع لا يُمتص بشكل فعال إلا عند توفر البروتينات الأساسية اللازمة لجسم الإنسان، مؤكدًا أن الاعتماد على شربة الكوارع فقط للحصول على الكولاجين غير كافي.

وأضاف مجدي نزيه أن الكولاجين في شربة الكوارع أو الجيلاتين الموجود في العظم يحتاج إلى ثمانية أحماض أمينية أساسية حتى يتم امتصاصه بشكل صحيح في الجسم، مشيرًا إلى أن الجسم لا يستطيع تصنيع هذه الأحماض بمفرده.

وأشار خبير التغذية إلى أن قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين مرتبطة بكفاءة الميتوكوندريا داخل خلايا الطاقة، موضحًا أن الشباب لديهم إنتاج طبيعي للكولاجين بفضل نشاط الميتوكوندريا، بينما يقل مع التقدم في العمر مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان مرونة الجلد.

وشدد نزيه على أن تناول البروتينات مع المكملات أو الجيلاتين بشكل عشوائي بدون معرفة الأساس العلمي لا يعطي نتائج.