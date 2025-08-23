لمواجهة الغُرم ودعم الغارمات.. قوافل توعوية للأوقاف بجميع المحافظات

نظّمت وزارة الأوقاف، قوافل وندوات توعوية موسعة بجميع محافظات الجمهورية، استهدفت مواجهة ظاهرة الغُرم وتجفيف منابعها، ودعم الغارمين والغارمات، برعاية الوزير الدكتور أسامة الأزهري، وتوجيهات الدكتورة مروى ياسين، مساعد الوزير لشئون الواعظات.

وتأتي هذه القوافل، في إطار الدور الدعوي والمجتمعي للوزارة في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

وتناولت الندوات- التي عُقدت بالمساجد الكبرى- تعريف الغُرم وأسبابه ومراحله، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية، مع التوعية بالجوانب القانونية المتعلقة بإيصالات الأمانة وخطورتها، فضلًا عن التأكيد على ضرورة الترشيد المالي وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى الوقوع في الديون.

كما خصصت الوزارة، قوافل دعوية للنساء، تضمنت حوارات تفاعلية حول أبرز أسباب الغُرم وسبل مواجهته، وتقديم حلول عملية للوقاية منه، ودعم الغارمات بما يعزز قيم التكافل والتراحم المجتمعي، مع إبراز دور الأسرة في حماية أبنائها من هذه المخاطر، والتأكيد على أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في معالجتها.

وتأتي هذه الجهود، في إطار رؤية وزارة الأوقاف الشاملة التي تستهدف الجمع بين العمل الدعوي والتوعوي وخدمة قضايا المجتمع، امتدادًا لتوجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان، والحفاظ على كيان الأسرة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ دعائم الاستقرار الأسري والمجتمعي.