قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: "سماحة الإسلام" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافق 29 أغسطس 2025م، 6 ربيع الأول 1447هـ، سيكون تحت عنوان: "سماحة الإسلام"، وذلك ضمن خطتها الدعوية لتسليط الضوء على القيم الجوهرية في تعاليم الدين الإسلامي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو إبراز صور ومظاهر السماحة في الإسلام، من خلال تسليط الضوء على المعاني الراقية التي دعا إليها الشرع الحنيف في التعامل مع الآخر، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم.

وأشارت إلى أن الخطبة ستدعو إلى ضرورة تفعيل هذه القيم عمليًا في السلوك والمعاملات اليومية.

وشددت الأوقاف على أهمية التأكيد في الخطبة على أن السماحة ليست مجرد شعارات، بل تطبيق حي ومباشر في كل جوانب الحياة، بدءًا من المعاملات الشخصية ووصولًا إلى العلاقات المجتمعية والدولية، مؤكدة أن الإسلام جاء بدين الرحمة والتيسير ورفع الحرج.

ودعت الوزارة الأئمة إلى الالتزام بالخطبة الموحدة، والحرص على توصيل الرسائل الدعوية بأسلوب معتدل يجمع بين البيان الشرعي والواقع المعاصر.

في سياق آخر  نظمت وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية موسعة تحت عنوان: "حق الطفل في التربية والرعاية"، وذلك ضمن فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" الذي يُنفذ أسبوعيًّا في المساجد الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد المشاركون في الندوات من العلماء والدعاة على أن التربية السليمة والرعاية المتكاملة حق أصيل للطفل، أقرّه الإسلام، ووضعه ضمن أولويات الأسرة والمجتمع، مشيرين إلى أن هذه الأمانة تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، وتهدف إلى ترسيخ القيم الدينية، وتشكيل السلوك الإيجابي، وبناء شخصية متوازنة ومسؤولة.

وأكد العلماء أن الشريعة الإسلامية اهتمت بكافة أبعاد حياة الطفل؛ من الصحة النفسية والجسدية إلى التعليم السليم، وأن تنشئة الأطفال على القيم الوطنية والدينية من شأنه إعداد جيل ناضج، قادر على خدمة دينه ووطنه بعقل واعٍ وقلب مخلص.

يأتي هذا البرنامج التوعوي، بحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف، ضمن سلسلة من المبادرات الدعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال، وتنمية معرفتهم الدينية والإنسانية من خلال لقاءات مباشرة مع نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

الأوقاف سماحة الإسلام موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ارشيفية

خفير وراء سرقة بطارية ضخمة وطفاية حريق من شركة للاتصالات بأكتوبر

مشاجرة

10 متهمين بينهم سيدات.. سقوط أصحاب فيديو معركة مساكن عثمان بأكتوبر

المتهم

مليون و200 ألف صاروخ.. القبض على شخص يتاجر فى الألعاب النارية بالقاهرة

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد