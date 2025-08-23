الأوقاف: "سماحة الإسلام" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافق 29 أغسطس 2025م، 6 ربيع الأول 1447هـ، سيكون تحت عنوان: "سماحة الإسلام"، وذلك ضمن خطتها الدعوية لتسليط الضوء على القيم الجوهرية في تعاليم الدين الإسلامي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو إبراز صور ومظاهر السماحة في الإسلام، من خلال تسليط الضوء على المعاني الراقية التي دعا إليها الشرع الحنيف في التعامل مع الآخر، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم.

وأشارت إلى أن الخطبة ستدعو إلى ضرورة تفعيل هذه القيم عمليًا في السلوك والمعاملات اليومية.

وشددت الأوقاف على أهمية التأكيد في الخطبة على أن السماحة ليست مجرد شعارات، بل تطبيق حي ومباشر في كل جوانب الحياة، بدءًا من المعاملات الشخصية ووصولًا إلى العلاقات المجتمعية والدولية، مؤكدة أن الإسلام جاء بدين الرحمة والتيسير ورفع الحرج.

ودعت الوزارة الأئمة إلى الالتزام بالخطبة الموحدة، والحرص على توصيل الرسائل الدعوية بأسلوب معتدل يجمع بين البيان الشرعي والواقع المعاصر.

في سياق آخر نظمت وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية موسعة تحت عنوان: "حق الطفل في التربية والرعاية"، وذلك ضمن فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" الذي يُنفذ أسبوعيًّا في المساجد الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد المشاركون في الندوات من العلماء والدعاة على أن التربية السليمة والرعاية المتكاملة حق أصيل للطفل، أقرّه الإسلام، ووضعه ضمن أولويات الأسرة والمجتمع، مشيرين إلى أن هذه الأمانة تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، وتهدف إلى ترسيخ القيم الدينية، وتشكيل السلوك الإيجابي، وبناء شخصية متوازنة ومسؤولة.

وأكد العلماء أن الشريعة الإسلامية اهتمت بكافة أبعاد حياة الطفل؛ من الصحة النفسية والجسدية إلى التعليم السليم، وأن تنشئة الأطفال على القيم الوطنية والدينية من شأنه إعداد جيل ناضج، قادر على خدمة دينه ووطنه بعقل واعٍ وقلب مخلص.

يأتي هذا البرنامج التوعوي، بحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف، ضمن سلسلة من المبادرات الدعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال، وتنمية معرفتهم الدينية والإنسانية من خلال لقاءات مباشرة مع نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.