قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فقدان الجليد في القارة القطبية الجنوبية ينذر بكارثة مناخية.. ماذا سيحدث؟

ذوبان الجليد
ذوبان الجليد
أحمد أيمن

فجرت دراسة علمية جديدة، مفاجأة بشأن الفقدان السريع للجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية، الأمر الذي قد يمثل نقطة تحول مهمة في المناخ العالمي. 

بحسب مجلة ساينس ديلي، أثبتت الأبحاث أن هذا الانخفاض في الجليد يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار، وتحولات في تيارات المحيطات، بالإضافة إلى فقدان الحياة البحرية، مما يجعل من الصعب للغاية عكس هذه الاتجاهات.

تأثيرات الاحتباس الحراري 

وصفت الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية، التأثيرات المعقدة للاحتباس الحراري على القارة المتجمدة في القطب الجنوبي، حيث أظهرت الأدلة حدوث تغيرات سريعة وتفاعلية في البيئة في هذه المنطقة.

يأتي ذلك استنادًا إلى بيانات الملاحظات والتحليلات المستندة إلى عينات من الجليد وسجلات السفن التي تكشف التغيرات الطويلة الأمد في منطقة الجليد البحري. وقد أظهرت النتائج أن النظام البيئي في القارة قد شهد تغييرات تزيد من تفاقم الوضع البيئي.

التقرير يؤكد على أن الفقدان المكثف للجليد البحري قد أدى إلى تقليل مداه إلى ما دون المعدلات الطبيعية التي كانت سائدة في القرون الماضية. بعض هذه التغييرات تعتبر أكثر حدة وتتميز بعدم التغيير، مما يعني أن بعض الآثار قد تكون غير قابلة للعكس. 

وقد أكدت الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن أي فقدان للجليد البحري سيؤدي إلى سلسلة من التفاعلات البيئية التي ستستمر حتى لو تم تحقيق استقرار في المناخ.

العلاقة بين الجليد والمناخ

يحدث ذوبان الجليد عادة عندما تقلل الألواح الجليدية الأصغر حجمًا من قدرتها على عكس الإشعاع الشمسي، مما يعني أن كوكب الأرض يمتص مزيدًا من الحرارة من الشمس. 

هذه العملية تؤثر سلبًا على الدورة الانقلابية في القارة القطبية الجنوبية، وهو تيار مياه يمتد عبر المحيط، ويساعد في توزيع الحرارة والمواد المغذية، ويلعب دورًا في تنظيم المناخ.

وفيما يخص الحياة البحرية، فإن فقدان الجليد يؤدي إلى تدهور الحياة في تلك المنطقة الفريدة، بما في ذلك الأنواع مثل طيور البطريق الإمبراطوري التي تعتمد على الجليد للتكاثر، فضلاً عن أنواع أخرى مثل التاكريل. 

كما أن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية ستحقق نقصًا في أعداد العوالق النباتية التي تمتاز بقدرتها على سحب كميات هائلة من الكربون من الغلاف الجوي.

كيف نحمي القارة القطبية؟

تشير الدراسة إلى أن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم من شأنه أن يقلل من خطر حدوث تغييرات ملحوظة في القارة القطبية الجنوبية، إلا أنه قد لا يكون كافيًا لمنع حدوثها أو عكسها. 

هذا الأمر يؤكد على أهمية تحقيق استقرار مناخ الأرض مع مراعاة ضرورة عدم تجاوز ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، بحسب العلماء.

وتعد القارة القطبية الجنوبية واحدة من النقاط الرئيسة في النظام المناخي للأرض، ونقطة تحول تعتبر حاسمة في النظام المناخي، عند تجاوزها، حيث يمكن أن تسبب تغييرات كبيرة وملموسة لا يمكن عكسها حتى لو توقفت الأسباب. 

التداعيات السلبية تشمل أيضًا ذوبان الصفائح الجليدية القطبية، وتدهور الغابات الاستوائية، وبعض التغيرات المرتبطة بالبيئة المناخية في أماكن أخرى حول العالم.

وبحسب العلماء، تتطلب التغيرات المفاجئة في القارة القطبية الجنوبية اتخاذ إجراءات عالمية للتكيف والتخفيف من آثار هذه التغيرات على المدى الطويل.

القارة القطبية ذوبان الجليد ذوبان الجليد القطبي التغير المناخي تأثير التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

خريجو دفعة كفر الشيخ

قوتنا في شبابنا.. تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد .. تنفيذ 87 مشروعا خدميا وتنمويا لخدمة 400 ألف مواطن

نادى دمياط

استئناف تدريبات فريق كرة القدم الأول بنادي دمياط

بالصور

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد