قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو| سلامة حيوانات حديقة الجيزة ..خبراء عالميون يتحدثون
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خسوف كلي للقمر في سماء مصر والمنطقة العربية 7 سبتمبر المقبل

خسوف كلي للقمر
خسوف كلي للقمر
إسلام خالد

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر والدول العربية ستشهد مساء يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 خسوفًا كليًا نادرًا للقمر، يتزامن توقيته مع بدر شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريًا، حيث يصل القمر إلى ذروة الخسوف الكامل بينما يكون كامل قرصه داخل ظل الأرض بنسبة تغطية تبلغ 136.2%.

خسوف كلي للقمر 

وأوضح الدكتور رابح أن هذا الخسوف سيمتد بجميع مراحله – من بدايته وحتى نهايته – لمدة تصل إلى نحو 5 ساعات و27 دقيقة، بينما تستمر مرحلة الخسوف الجزئي حوالي 3 ساعات و29 دقيقة، في حين يدوم الخسوف الكلي نفسه لمدة ساعة و22 دقيقة تقريبًا.

وتبدأ الظاهرة عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي، حين يدخل القمر منطقة شبه ظل الأرض، وهي مرحلة غير مرئية بالعين المجردة. يلي ذلك بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 7:27 مساءً، عندما يبدأ ظل الأرض في تغطية الحافة الشرقية لقرص القمر، ما يؤدي إلى تغير ملحوظ في إضاءته.

أما الخسوف الكلي فيبدأ عند الساعة 8:31 مساءً، حيث يدخل القمر بالكامل في ظل الأرض، ليصل إلى ذروته عند 9:12 مساءً، وهي اللحظة التي يتطابق فيها الخسوف مع توقيت البدر، وتغطي الأرض كامل قرص القمر. بعد ذلك، تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من منطقة الظل التام عند 9:53 مساءً، معلنة انتهاء الخسوف الكلي.

ويغادر القمر منطقة ظل الأرض نهائيًا في تمام الساعة 10:56 مساءً، لتكون هذه نهاية الخسوف الجزئي، ويخرج من شبه الظل تمامًا عند 11:55 مساءً، لتنتهي بذلك مراحل الخسوف جميعها.

وأكد رئيس المعهد أن هذه الظاهرة ستكون مرئية بوضوح في معظم مناطق العالم، بما في ذلك أوروبا، آسيا، أستراليا، أفريقيا، غرب أمريكا الشمالية، شرق أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق واسعة من المحيطين الهادئ والأطلسي، والمحيط الهندي، والقطبين الشمالي والجنوبي.

وأشار الدكتور رابح إلى أن القمر سيشرق في القاهرة في ذلك اليوم في تمام الساعة 7:05 صباحًا بتوقيت القاهرة الصيفي، موضحًا أن رؤية الخسوف لا تشكل أي خطورة على العين البشرية، بخلاف كسوف الشمس الذي يتطلب استخدام نظارات مخصصة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية هذه الظواهر الفلكية، حيث تساعد على تأكيد بدايات الشهور القمرية، إذ لا تحدث الخسوفات القمرية إلا عند اكتمال القمر بدراً، وتحديدًا عندما يكون على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، وهي نقاط تقاطع مدار القمر مع مدار الشمس، حيث تقع الأرض بين الشمس والقمر، ما يؤدي إلى دخول القمر في ظل الأرض ويجعله يبدو مظلماً.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خسوفًا كليًا نادرًا للقمر خسوف كلي للقمر خسوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

خسوف كلي للقمر

خسوف كلي للقمر في سماء مصر والمنطقة العربية 7 سبتمبر المقبل

جامعة حلوان

اجتماع موسّع بمستشفيات جامعة حلوان لدعم الأطباء المقيمين وتطوير بيئة العمل الطبية

جامعة حلوان

جامعة حلوان تنظم قوافل تنموية ومبادرات مجتمعية لتحقيق رؤية مصر 2030

بالصور

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد