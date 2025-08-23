بفستان أسود ملفت .. أحدث ظهور لـ أمينة خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أمينة خليل بإطلالة مثيرة و لافتة مرتدية فستان باللون الأسود يكشف عن خصرها،مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على ظهرها.

وتعتمد أمينة خليل أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وتتميز أمينة خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.