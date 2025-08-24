الزنط: تصريحات الرئيس السيسي دائما تعكس مسؤولية الدولة المصرية

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، إن جماعة الإخوان ستظل تواصل خطابها المنحرف وغير السوي، باعتبارها جماعة قائمة على فكر منحرف يصعب تحييده، مشددًا على أن مصر ستبقى قاطرة لقضايا الأمة العربية ولم تتأخر يومًا عن دعم أي قضية عربية.



وأضاف "الزنط"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسم بالمسؤولية والتسامح، لكنه في الوقت نفسه يتخذ مواقف واضحة وحاسمة في القضايا ذات الأولوية، موضحًا أن حديث الرئيس دائمًا يتميز بالموضوعية والانضباط بعيدًا عن الشعبوية والاستعراض.

التوترات المتصاعدة

وأشار إلى أن مصر تواجه مجموعة من التحديات والتهديدات الإستراتيجية، أبرزها ملف سد النهضة، بالإضافة إلى الوضع الملتهب في ليبيا والسودان، والتطورات الخطيرة في غزة، فضلًا عن التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر.



وقال الزنط: “ما يحدث من الرئيس السيسي هو كلام محدد ومنضبط يعكس مسؤولية الدولة المصرية، وأكاد أجزم أن هناك معركة قادمة مع إسرائيل، وهو ما يتطلب الاستعداد الكامل لها”.