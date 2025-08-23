ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات

شهد شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية صباح اليوم السبت مأساة إنسانية هزّت وجدان الشارع المصري، بعدما فقدت محافظة سوهاج 6 من بناتها في حادث غرق أليم أثناء رحلة صيفية.

فيما نجا عدد آخر من الطالبات، تم إنقاذ بعضهن وإسعاف أخريات عقب تعرضهن لحالات اختناق وصعوبة في التنفس.

الصور الأولى للناجيات

وينشر موقع صدى البلد، الصور الأولى للناجيات من الحادث، واللاتي تم نقلهن إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الحزن الممزوج بالأمل داخل عائلاتهن.

وكشفت التقارير الطبية الرسمية عن أسماء المصابات، وهن:" سمر فراج عبدالفتاح 18 عامًا- ندى ياسر السيد 17 عامًا- ملك محمد وائل 17 عامًا- أمنية جمال فتحي 16 عامًا".

"هدى علاء محمود 16 عامًا- إسراء محمد أحمد 18 عامًا- خديجة عاطف محمد 17 عامًا- سارة محمد 17 عامًا- حبيبة عارف 19 عامًا- رنسي محمد طلعت 16 عامًا- نورهان علاء عبدالحميد 17 عامًا- ملك سالم عبدالمولى 17 عامًا- بسنت فوزي عطية 17 عامًا".

وأكدت التقارير أن جميع الحالات تخضع للملاحظة الطبية بعد تعرضهن لاختناق ما بعد الغرق، فيما تواصل الفرق الطبية إجراء الفحوصات اللازمة لحالتهن الصحية.

الحادث الذي تحوّل إلى حديث الساعة لم يكن مجرد موجة بحر غادرة، بل ارتبط بكيان وهمي يحمل اسم "أكاديمية ضيافة جوية"، ثبت لاحقًا أنها بلا تراخيص، وتسببت في اقتياد عشرات الفتيات إلى ما وُصف بـ"رحلة الموت"، بعدما أزهقت أحلام ستة طلاب وأدخلت البقية في رحلة علاجية لا تقل ألمًا.