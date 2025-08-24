محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث غرق شاطئ أبو تلات بمستشفي العامرية

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بزيارة المصابين بمستشفى العامرية العام بنطاق حي عامرية أول، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، جاء ذلك بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة،جاء ذلك في إطار متابعته الميدانية لحادث غرق شاطئ أبو تلات،



حادث غرق شاطئ أبو تلات

وخلال الزيارة، تفقد محافظ الإسكندرية غرف المصابين واطمأن على استقرار حالتهم الصحية، حيث أكد الفريق الطبي بالمستشفى أن جميع الحالات قد تعافت تماماً وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية اللازمة والاطمئنان على سلامتهم.



كما استجاب محافظ الإسكندرية خلال جولته لشكوى طبية تقدم بها أحد المواطنين داخل المستشفى، ووجه الفرق الطبية والأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التعامل الفوري معها وتقديم الرعاية اللازمة، مؤكداً أن خدمة المواطنين والتجاوب مع احتياجاتهم الصحية تأتي على رأس أولويات المحافظة.



وفي هذا السياق؛ جدد المحافظ تحذيراته من النزول إلى شاطئ البحر في ظل رفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة وارتفاع الأمواج، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة المعنية هو الضمان الأول للحفاظ على الأرواح.