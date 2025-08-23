أخبار بني سويف| المحافظ يُتابع سير وانتظام امتحانانات الدور الثاني للثانوية العامة ودعم زواج 10 فتيات يتيمات

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



محافظ بني سويف يُتابع سير وانتظام امتحانانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع التعليم، سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، التي بدأت السبت الماضي 16أغسطس،حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/منازل"195 نظام قديم و 1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة

واختتم"اليوم "طلاب النظام الجديد الامتحان في مواد الأحياء لشعبة العلوم والرياضيات(التطبيقية) لشعبة الرياضيات ومادة الإحصاء للشعبة الأدبي ، فيما يواصل طلاب"النظام القديم" أداء امتحان الدور الثاني حتى الإثنين المُقبل، حيث يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لشعبة الرياضيات والإحصاء الشعبة العامة

محافظ بني سويف: انتهاء المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،انتهاء حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة "الخميس الماضي"،والتي كانت قد بدأت 9 من أغسطس الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات في هذه المرحلة" وصل إلى 849 حالة ،مؤكدا استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المرحلة التالية لإزالة التعديات المزمع انطلاقها نهاية الشهر الجاري ،عقب الانتهاء من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع تنفيذها يومي الأربعاء والخميس.

دعم زواج 10 فتيات يتيمات بقرى ونجوع بني سويف

تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة بني سويف، نجحت جمعية الأورمان فى محافظة بني سويف فى اتمام زفاف "10"فتيات يتيمات بقرى ومراكز المحافظة، ليرتفع بذلك عدد المستفيدات بدعم الزواج الى 1802 فتاة يتيمة منذ بدء عمل الجمعية فى دعم زواج الفتيات اليتيمات حتى الآن.



جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم