قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية والعربية مستهل تعاملات الأحد
استقرار محلي .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-8-2025
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يُتابع سير وانتظام امتحانانات الدور الثاني للثانوية العامة ودعم زواج 10 فتيات يتيمات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

محافظ بني سويف يُتابع سير وانتظام امتحانانات الدور الثاني للثانوية العامة
تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع التعليم، سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، التي بدأت السبت الماضي 16أغسطس،حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/منازل"195 نظام قديم و 1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة
 واختتم"اليوم "طلاب النظام الجديد الامتحان في مواد الأحياء لشعبة العلوم والرياضيات(التطبيقية) لشعبة الرياضيات ومادة الإحصاء للشعبة الأدبي ، فيما يواصل طلاب"النظام القديم" أداء امتحان الدور الثاني حتى الإثنين المُقبل، حيث يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لشعبة الرياضيات والإحصاء الشعبة العامة

محافظ بني سويف: انتهاء المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،انتهاء حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة "الخميس الماضي"،والتي كانت قد بدأت 9 من أغسطس الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف
 وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات في هذه المرحلة"  وصل إلى  849 حالة ،مؤكدا استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المرحلة التالية لإزالة التعديات المزمع انطلاقها نهاية الشهر الجاري ،عقب الانتهاء من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع تنفيذها يومي الأربعاء والخميس.

دعم زواج 10 فتيات يتيمات بقرى ونجوع بني سويف
تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة بني سويف، نجحت جمعية الأورمان فى محافظة بني سويف فى اتمام زفاف  "10"فتيات يتيمات بقرى ومراكز المحافظة، ليرتفع بذلك عدد المستفيدات بدعم الزواج الى 1802 فتاة يتيمة منذ بدء عمل الجمعية فى دعم زواج الفتيات اليتيمات حتى الآن.


جاء ذلك في ظل توجيهات  رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟

سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟

صورة لإحدى المصابات

قرارات عاجلة من النيابة العامة بالإسكندرية حول واقعة الغرق بأبوتلات

ترشيحاتنا

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

محمد النني وزوجته الثانية

الحرب بدأت| رد فعل مفاجئ من زوجة النني الأولى بعد زواجه.. ماذا حدث؟

كوكا

موقف مشرف.. لماذا يغيب كوكا عن أول مباراة له في الدوري السعودي؟

بالصور

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد