محافظ بني سويف يُتابع سير وانتظام امتحانانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع التعليم، سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، التي بدأت السبت الماضي 16أغسطس،حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/منازل"195 نظام قديم و 1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة



واختتم"اليوم "طلاب النظام الجديد الامتحان في مواد الأحياء لشعبة العلوم والرياضيات(التطبيقية) لشعبة الرياضيات ومادة الإحصاء للشعبة الأدبي ، فيما يواصل طلاب"النظام القديم" أداء امتحان الدور الثاني حتى الإثنين المُقبل، حيث يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لشعبة الرياضيات والإحصاء الشعبة العامة

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير المتابعة اليومي ،الذي تعده وكيل الوزارة أمل الهواري ، وأشارت خلاله إلى متابعتها سير أعمال امتحانات الدور الثاني من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وسيد الجبالي مدير إدارة التعليم الثانوي وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن وعادل حمودة مدير إدارة الاحصاء وممثل وزارة الداخلية ومسئول التطوير التكنولوجي

وتم الاطمئنان على تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات،وتم الاطمئنان قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة،مع التاكيد على التزام رؤساء اللجان بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وذلك بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان ، لإجراء عملية التفتيش بكل دقة وتوزيع أوراق الإجابة في تمام الساعة 8.50 لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة البيانات بدقة ومراجعة الملاحظين البيانات والتأكد من صحتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات ثم توزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير والتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة،والتظليل في ورقة إجابة البابل شيت،منوهةعن الإتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وإدارات التعليم لمتابعة سير الامتحانات ، والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات