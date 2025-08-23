قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
محافظ بني سويف يُتابع سير وانتظام امتحانانات الدور الثاني للثانوية العامة

غرفة عمليات تعليم بني سويف
غرفة عمليات تعليم بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع التعليم، سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، التي بدأت السبت الماضي 16أغسطس،حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/منازل"195 نظام قديم و 1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة
 

واختتم"اليوم "طلاب النظام الجديد الامتحان في مواد الأحياء لشعبة العلوم والرياضيات(التطبيقية) لشعبة الرياضيات ومادة الإحصاء للشعبة الأدبي ، فيما يواصل طلاب"النظام القديم" أداء امتحان الدور الثاني حتى الإثنين المُقبل، حيث يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لشعبة الرياضيات والإحصاء الشعبة العامة

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير المتابعة اليومي ،الذي تعده وكيل الوزارة أمل  الهواري ، وأشارت خلاله إلى متابعتها سير أعمال امتحانات الدور الثاني من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وسيد الجبالي مدير إدارة التعليم الثانوي وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن وعادل حمودة مدير إدارة الاحصاء وممثل وزارة الداخلية ومسئول التطوير التكنولوجي

وتم الاطمئنان على تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات،وتم الاطمئنان قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة،مع التاكيد على التزام رؤساء اللجان بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وذلك بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان ، لإجراء عملية التفتيش بكل دقة وتوزيع أوراق الإجابة في تمام الساعة  8.50 لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة البيانات بدقة ومراجعة الملاحظين البيانات والتأكد من صحتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات ثم توزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير والتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة،والتظليل في ورقة إجابة البابل شيت،منوهةعن الإتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وإدارات التعليم لمتابعة سير الامتحانات ، والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات

بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف

