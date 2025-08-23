محافظ بني سويف: انتهاء المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،انتهاء حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة "الخميس الماضي"،والتي كانت قد بدأت 9 من أغسطس الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف



وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات في هذه المرحلة" وصل إلى 849 حالة ،مؤكدا استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المرحلة التالية لإزالة التعديات المزمع انطلاقها نهاية الشهر الجاري ،عقب الانتهاء من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع تنفيذها يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس الجاري

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالتركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري ،وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار 3 أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" ،بدأت بالمرحلة الأولى التي جرت في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجاري ، تليها المرحلة الثانية المُقرر تنفيذها اعتبارا من 30 أغسطس الجاري إلى 26 سبتمبر المُقبل،على ان تُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بداية من 4 إلى 24 أكتوبر 2025