مذاق لايقاوم .. طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل الوان

اذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة ومفيدة نقدم اليك طريقة الكبدة بالبصل والفلفل الوان

المقادير

كيلو واحد من كبدة البقر

ستة فصوص من الثوم المهروس.

أربعة رؤوس من البصل.

قرن من الفلفل الأحمر.

قرنان من الفلفل الأخضر. حامي او بارد

قرن فلفل اصفر

زيت نباتي.

عصير الليمون.

كمية من الملح تضاف حسب الرغبة.

كمية من الشطة تضاف حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

تُقطع الكبدة إلى مكعبات صغيرة،

وتنظف جيدًا عن طريق غسلها بالماء.

يُضاف أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون إلى الكبدة وتُترك قليلًا.

يفرم البصل إلى قطع صغيرة، ويُقطع الفلفل أيضًا إلى شرائح. يُوضع الزيت في المقلاة على الغاز ويُترك حتى يصبح ساخنًا جدًا،

ويُضاف إليه البصل والثوم ويُحرك باستمرار حتى يذبل البصل. تُضاف إلى الكبدة إلى البصل،

وتُحرك باستمرار حتى تصبح تصل إلى مرحلة النضج. تُضاف شرائح الفلفل المقطعة إلى الكبدة ويُضاف الملح والفلفل الأسود والكمون حسب الذوق

. تُغطى المقلاة وتُترك على نار منخفضة لمدة ربع ساعة حتى تنضج جميع المكونات.

بعد مضي الوقت المحدد تصبح الكبدة جاهزة للتقديم ويضاف إليها عصير الليمون للحصول على مذاق رائع