مذاق لايقاوم .. طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل الوان

اذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة ومفيدة نقدم اليك طريقة الكبدة بالبصل والفلفل الوان
المقادير
كيلو واحد من كبدة البقر
ستة فصوص من الثوم المهروس.
أربعة رؤوس من البصل.
قرن من الفلفل الأحمر.
قرنان من الفلفل الأخضر. حامي او بارد
قرن فلفل اصفر
زيت نباتي.
عصير الليمون.
كمية من الملح تضاف حسب الرغبة.
كمية من الشطة تضاف حسب الرغبة.
ملعقة صغيرة من الكمون.
طريقة عمل الكبدة بالبصل
تُقطع الكبدة إلى مكعبات صغيرة،
وتنظف جيدًا عن طريق غسلها بالماء.
يُضاف أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون إلى الكبدة وتُترك قليلًا.
يفرم البصل إلى قطع صغيرة، ويُقطع الفلفل أيضًا إلى شرائح. يُوضع الزيت في المقلاة على الغاز ويُترك حتى يصبح ساخنًا جدًا،
ويُضاف إليه البصل والثوم ويُحرك باستمرار حتى يذبل البصل. تُضاف إلى الكبدة إلى البصل،
وتُحرك باستمرار حتى تصبح تصل إلى مرحلة النضج. تُضاف شرائح الفلفل المقطعة إلى الكبدة ويُضاف الملح والفلفل الأسود والكمون حسب الذوق
. تُغطى المقلاة وتُترك على نار منخفضة لمدة ربع ساعة حتى تنضج جميع المكونات.
بعد مضي الوقت المحدد تصبح الكبدة جاهزة للتقديم ويضاف إليها عصير الليمون للحصول على مذاق رائع