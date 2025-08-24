قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حادث أبو تلات| جدل التوسع العمراني يشتعل.. وخبراء يحذرون: غياب الدراسات البيئية يحوّل مشروعات الساحل إلى كارثة
ارتفاع ملحوظ..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
مسؤول عسكري إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس معقدة واستراتيجية.. ونجهل حجم القوات داخل غزة
وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته
عيار 21 يسجل 4565 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد ومكان جنازة بهاء الخطيب.. تفاصيل
الذهب يرتفع 1% عالميًا ومحليًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية
صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد
وزير الخارجية الروسي: ندعم موقف مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء مأساة قطاع غزة
إسرائيل.. احتجاجات عائلات الأسرى أمام منازل وزراء للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب

محمود عبد القادر

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي تنظمها عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العشرات من أهالي الأسرى نظموا مظاهرة حاشدة اليوم الأحد أمام منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مطالبين الحكومة بالإسراع في إبرام صفقة تبادل تفضي إلى عودة أبنائهم.

وشملت الاحتجاجات منازل عدد من وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، في رسالة مباشرة تعكس حالة الغضب المتزايد داخل الشارع الإسرائيلي من "العرقلة المستمرة" التي تتعرض لها المفاوضات. وقالت العائلات في بيان لها: "نتظاهر أمام منازل الوزراء خشية أن تكون هناك عرقلة ممنهجة لصفقة التبادل الموضوعة على طاولة نتنياهو".

وأعلنت العائلات عن انطلاق أسبوع من التصعيد الاحتجاجي، يتوج بيوم تضامن شعبي موسع الثلاثاء المقبل، وسط دعوات لوقف الحرب على غزة.

وقالت إحدى الأمهات في تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت: "الوزير رون ديرمر يرفض منذ أشهر لقائنا، في وقت تتجه فيه الحكومة لتوسيع العمليات العسكرية بدلا من إنقاذ أبنائنا".

وأكد بيان العائلات أن "مساعي التضحية بأبنائنا على مذبح حرب أبدية تعني إضاعة الطريق إلى الأبد"، مطالبين بإعادة ترميم المجلس الوزاري المصغر، وبتغيير مسار الحكومة بما ينسجم مع "مطالب الشعب بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى".

وشددت العائلات في ختام بيانها: "لن نغفر العرقلة المستمرة لصفقات التبادل، ونطالب بوقف الحرب فورًا، فكل يوم تأخير هو تهديد مباشر لحياة أحبائنا".

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

