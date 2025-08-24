صحة الإسكندرية تنظم 4 دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم التمريضية وتطوير مهاراتهم

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية 4 دورات تدريبية تخصصية، خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، تضمنت دورتين في تمريض العناية المركزة (للبالغين)، ودورة في تمريض الاستقبال والطوارئ، ودورة في تمريض حديثي الولادة.

وذكرت مديرية الصحة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الدورات تناولت عدة موضوعات على النحو التالي: (العناية المركزة "البالغين"، الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال، قراءة ورسم القلب، الرعاية التمريضية لمريض جهاز التنفس الصناعي، أسس مكافحة العدوى داخل العناية المركزة، أسس العناية بقرح الفراش، العلاج بالأكسجين وغازات الدم، الرعاية التمريضية الشاملة لمرضى العناية المركزة).

وأضافت أنه بالنسبة لحالات الاستقبال والطوارئ، فقد تناولت الموضوعات: (الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال وحديثي الولادة، العناية الأولية بمرضى الحروق، التعامل مع مرضى الحوادث، قراءة ورسم القلب، تصنيف حالات مرضى قسم الطوارئ، كيفية التعامل مع مرضى السموم وحالات العقر المختلفة، مكافحة العدوى بقسم الاستقبال والطوارئ).

وتابعت المديرية أن دورة حديثي الولادة "المبتسرين" تضمنت: (إفاقة الوليد والإنعاش القلبي الرئوي لحديثي الولادة، التعامل مع الصفراء في حديثي الولادة، الرعاية التمريضية لمريض جهاز التنفس الصناعي "حديثي الولادة"، مكافحة العدوى داخل أقسام حديثي الولادة).. موضحة أن الدورات شارك فيها 120 ممرضا وممرضة من العاملين بالأقسام الحرجة في المستشفيات، بواقع 144 ساعة تدريبية، مبينة أن المادة العلمية قدمها نخبة من كفاءات التمريض وفرق التطوير ومنسقي تدريب التمريض بالمستشفيات.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المديرية لرفع مستوى الأداء المهني للكوادر التمريضية، وتعزيز قدراتهم العملية بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمرضى.