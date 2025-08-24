قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
100 مليون جنيه حشيش| إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة للمحاكمة الجنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسكندرية تنظم 4 دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم التمريضية وتطوير مهاراتهم

مديرية الصحة بالإسكندرية
مديرية الصحة بالإسكندرية
أ ش أ

 نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية 4 دورات تدريبية تخصصية، خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، تضمنت دورتين في تمريض العناية المركزة (للبالغين)، ودورة في تمريض الاستقبال والطوارئ، ودورة في تمريض حديثي الولادة.
وذكرت مديرية الصحة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الدورات تناولت عدة موضوعات على النحو التالي: (العناية المركزة "البالغين"، الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال، قراءة ورسم القلب، الرعاية التمريضية لمريض جهاز التنفس الصناعي، أسس مكافحة العدوى داخل العناية المركزة، أسس العناية بقرح الفراش، العلاج بالأكسجين وغازات الدم، الرعاية التمريضية الشاملة لمرضى العناية المركزة).
وأضافت أنه بالنسبة لحالات الاستقبال والطوارئ، فقد تناولت الموضوعات: (الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال وحديثي الولادة، العناية الأولية بمرضى الحروق، التعامل مع مرضى الحوادث، قراءة ورسم القلب، تصنيف حالات مرضى قسم الطوارئ، كيفية التعامل مع مرضى السموم وحالات العقر المختلفة، مكافحة العدوى بقسم الاستقبال والطوارئ).
وتابعت المديرية أن دورة حديثي الولادة "المبتسرين" تضمنت: (إفاقة الوليد والإنعاش القلبي الرئوي لحديثي الولادة، التعامل مع الصفراء في حديثي الولادة، الرعاية التمريضية لمريض جهاز التنفس الصناعي "حديثي الولادة"، مكافحة العدوى داخل أقسام حديثي الولادة).. موضحة أن الدورات شارك فيها 120 ممرضا وممرضة من العاملين بالأقسام الحرجة في المستشفيات، بواقع 144 ساعة تدريبية، مبينة أن المادة العلمية قدمها نخبة من كفاءات التمريض وفرق التطوير ومنسقي تدريب التمريض بالمستشفيات.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المديرية لرفع مستوى الأداء المهني للكوادر التمريضية، وتعزيز قدراتهم العملية بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمرضى.

الإسكندرية دورات العناية المركزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع 12 شخصا وفقدان 4 آخرين بانهيار جسر قيد الإنشاء في الصين.. فيديو

أرشيفية

روسيا تعلن إسقاط 95 مسيرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع

نتنياهو

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يضع “خطوطاً حمراء” لإدارة المناورة المقبلة في غزة

بالصور

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

صداع الجوع.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه
صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه
صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه

تسبب سرطان المريء.. لا تأكلوا الرنجة النيئة أو مجهولة المصدر

الرنجة
الرنجة
الرنجة

صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد